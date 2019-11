El acceso gratuito a internet debería ser un derecho humano, según estudio







12/11/2019 - 22:44:17

Gizmodo.- No hay duda de que internet ha moldeado la política y, con ella, a la sociedad, pero ¿ocurre lo mismo en cualquier parte del mundo? Según una investigación de la Universidad de Birmingham, millones de ciudadanos de países en desarrollo siguen sin acceso a internet y, por lo tanto, carecen de una forma significativa de influir en los actores que configuran su vida.



En el primer estudio de este tipo, Merten Reglitz, profesor de Ética Global, defiende que internet “no es un lujo, sino un derecho humano moral” y que todos deberíamos tener “acceso sin supervisión y sin censura a este medio global, proporcionado gratuitamente para aquellos que no puedan pagarlo”.



“Sin acceso a internet, muchas personas carecen de una forma significativa de influir y hacer responsables de sus acciones a quienes crean las reglas”, argumenta Reglitz. “Estas personas no tienen voz en la formulación de las normas que deben obedecer y que dan forma a sus oportunidades de vida”.



Según el estudio, la participación ciudadana se desarrolla cada vez más en línea, de forma que las libertades básicas que muchos dan por sentado, como la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de reunión, se ven socavadas cuando algunos ciudadanos tienen acceso a internet y otros no.



Reglitz cree que internet ayuda a proteger ciertos derechos básicos como la vida, la libertad y la integridad corporal. Aunque reconoce que internet no garantiza estos derechos, cita ejemplos de participación ciudadana que ayudaron a responsabilizar a instituciones y poderosos, como la Primavera Árabe, los casos de violencia policial contra los negros en Estados Unidos o el #MeToo, que denunció el acoso sexual de mujeres por parte de hombres con poder.



The World Wide Web Foundation dice que la “asequibilidad” es uno de los obstáculos más importantes para lograr el acceso universal a internet. Internet se considera asequible cuando 1 GB de datos no cuesta más del 2% de los ingresos mensuales medios. En base a esta definición, hoy en día hay 2300 millones de personas en el mundo sin acceso a un internet asequible.