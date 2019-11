Las diferencias entre usar pastillas de freno baratas, caras, o recambios originales del vehículo







12/11/2019 - 22:42:49

Gizmodo.- El mantenimiento de un vehículo es algo ya de por sí tan caro que es tentador intentar ahorrar unos dólares o euros comprando recambios más baratos. ¿Qué tan buena idea es elegir unas pastillas de freno más baratas? ¿Realmente tiene algún beneficio elegir las más caras? Este vídeo lo explica.



En Engineering Explained han hecho una interesante comparativa entre pastillas de freno. Para ello han comprado cinco modelos diferentes de este componente y los han sometido a la misma batería de pruebas en un laboratorio con maquinaria especializada. Las pruebas son cuatro:



Una prueba de rendimiento sometiendo las pastillas a altas temperaturas. En esencia, lo que hace la máquina es simular que el coche va a 100 km/h y frena progresiva pero continuamente hasta llegar a 5 km/h. No es una frenada de emergencia, pero sí una muy agresiva.



Una prueba de corrosión en la que se someten las pastillas a una niebla salada corrosiva durante 24 horas. El desgaste por corrosión es el equivalente a dos meses de uso.



Una prueba de resistencia a la rotura. Esta prueba aplica presión sobre las pastilla para determinar hasta qué punto esta está bien sujeta a su soporte. Esta prueba se ha realizado con unas pastillas de freno nuevas, y también con las ya desgastadas en las pruebas anteriores. La máquina de esta prueba aplica presión a la pastilla hasta que esta se rompe y mide la presión ejercida.



Una prueba de ruido que determina los decibelios que hacen al frenar bruscamente decenas de veces seguidas.



Todas las pastillas corresponden a las ruedas delanteras del vehículo. Las pastillas de freno elegidas son tres genéricas de 20, 40, y 60 dólares. Además, han añadido unas pastillas de freno de 90 dólares de la marca NRS (marca que esponsoriza el vídeo. Este detalle es importante) y unas pastillas originales de la misma marca que el auto.



Prueba de rendimiento



En esta prueba hay un dato que destaca sobre los demás. Las pastillas de freno baratas pierden coeficiente de fricción al calentarse. Eso hace que la presión necesaria sobre el pedal para que la frenada sea constante sea mucho mayor. En otras palabras, el conductor va a notar una frenada irregular y va a tener que apretar a fondo para poder frenar. El resto de pastillas son más regulares. La mejor de todas ellas en esta prueba es la pastilla original del vehículo.



El desgaste por fricción muestra resultados irregulares. Las pastillas de 40 dólares y las originales son las que menos se desgastan.



Prueba de corrosión



Las pastillas genéricas sufren un daño considerable a manos de la niebla corrosiva. Este daño es especialmente apreciable en el modelo más barato, pero todas ellas lo sufren. Los modelos mejor parados son el de marca NRS y el recambio original del vehículo. La razón es que estas pastillas y sus soportes suelen estar galvanizados precisamente para resistir mejor la corrosión.



Es importante entender que no es lo mismo galvanizado que pintura. Algunas pastillas de freno baratas están pintadas de un llamativo color rojo, pero eso no significa que estén galvanizadas. A veces basta con levantar la pegatina trasera para apreciar la diferencia.



Resistencia a la rotura



Todas las pastillas resisten una presión muy por encima del mínimo exigido cuando están nuevas, pero la versión desgastada es otra historia. La de 40 dólares y la original son las que mejor se comportan.



Ruido



La última prueba mide los decibelios que hace cada pastilla al frenar. La pastilla más cara, la de NRS y la original no llegaron a “chillar” en ninguna de las frenadas.



¿La conclusión? Las pastillas de freno más baratas son definitivamente poco recomendables. Se desgastan rápido, sufren mucha corrosión y son muy ruidosas. Curiosamente, el modelo de 60 dólares es mejor en estos aspectos pero se parte con facilidad. Es bueno fijarse en que la fina placa que envuelve el material de la pastilla sea envolvente (tenga anclajes en todas sus caras) para mejorar la resistencia a la rotura.



La mejor de todas en todas las pruebas es la pastilla de freno original. Si hay alguna conclusión posible es: usa recambios originales siempre que sea posible. Probablemente esto no sea aplicable a todas las marcas de automóvil. Si no es así, las pastillas de más de 60 dólares siempre son una mejor elección en términos de resistencia y de experiencia de conducción.