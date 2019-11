Tarre Briceño en la OEA: El orden institucional lo quebrantaron con el intento de imponer la reelección







12/11/2019 - 22:14:52

El Nacional.- Gustavo Tarre Briceño, representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, indicó este viernes que en Bolivia no hubo un golpe de Estado, sino que le orden institucional fue violado por el mismo Evo Morales.



“No se quebrantó el orden institucional el domingo: ya estaba quebrantado desde que intentaron imponer la reelección indefinida, pese a la negativa de los bolivianos”. Así lo afirmó Tarre Briceño en la sesión extraordinaria de la OEA en Estados Unidos, que se llevó a cabo este martes.



El diplomático venezolano afirmó que la reelección presidencial es una idea maligna que ha perjudicado históricamente a América Latina, causándole un trauma en la dinámica del poder.



En ese sentido, señaló que esa es la causa originaria de la actual situación política boliviana. Y agregó que el estallido social se originó por el fraude que, a su juicio, reconoció el mismo Evo Morales.



“Al convocar nuevas elecciones para tratar de aplacar las protestas, Morales reconocía que hubo irregularidades en el proceso que supuestamente lo daba ganador”.

La Fuerza Armada



Tarre Briceño se refirió a la actuación de la Fuerza Armada Boliviana que sugirió a Evo Morales que renunciara.



“No se puede decir que la Fuerza Armada perpetró un golpe de Estado. La actuación de esos militares no me recuerda de ninguna forma los golpes de Estado que yo he visto, como el de la toma con tanques de Miraflores”.



Finalmente, instó a que se permita la actuación oportuna del congreso para que den apertura a un proceso comicial.