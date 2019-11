Maduro pidió al Alto Mando militar de Bolivia restituir a Evo Morales en el poder







El Nacional.- Nicolás Maduro llamó al Alto Mando de las Fuerzas Armadas de Bolivia a restituir a Evo Morales en la presidencia.



“Tengan conciencia de lo que están haciendo y de lo que van a hacer. El mundo entero los está viendo y la historia los está observando y los juzgará”, señaló.



En ese sentido, Maduro dijo que ordenó a Vladimir Padrino López para que contactara a Williams Kaliman Romero, comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, con el objetivo de pedirle que no reprima al pueblo boliviano.



“No repriman al pueblo, no asesinen al pueblo y restituyan el Estado de derecho. ¡Basta de golpes de Estado!”, apuntó.



Maduro tildó de error la decisión de Kaliman de pedirle a Morales la renuncia ante el clamor de los bolivianos, puesto que, a su juicio, forzó un golpe de Estado.



“Su comandante en jefe se llama Evo Morales, deben restituirlo en el poder y respetar la vida del pueblo de Bolivia”, afirmó.



Al respecto, el presidente del PSUV indicó que Evo Morales sigue siendo presidente de Bolivia, puesto que la carta de renuncia no fue entregada ante la Asamblea Legislativa de ese país.



“No la han aprobado constitucionalmente (…) Se ha autoproclamado una presidenta, pero nadie la ha elegido. No es presidenta y el pueblo de Bolivia lo sabe”, manifestó.



El dirigente oficialista dijo que más temprano conversó con Morales por vía telefónica y aseguró que el ex mandatario se mantiene fuerte.



Asimismo, reveló que la operación aérea para sacarlo de Bolivia fue obra de Alberto Fernández, presidente electo de Argentina.