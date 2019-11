Almagro: Hubo golpe de estado en Bolivia cuando un fraude le dio el triunfo a Evo Morales







12/11/2019 - 20:23:59

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que sí hubo golpe de estado en Bolivia cuando el 20 de octubre un fraude electoral declaró ganador de las elecciones a Evo Morales.



Golpe de estado es una forma ilegítima de acceder al poder o de ejercerlo, si leemos el art 2 de la Carta Democrática, aclaró.



"En ese contexto sí, hubo golpe de estado en Bolivia. Ocurrió el 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta", dijo Almagro.



Añadió que el Tribunal Electoral, de adjudicar el triunfo en primera vuelta, era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional en una afrentosa agresión a la Carta Democrática Interamericana.



"Era perpetuarse en el poder arrebantándolo en una de las peores formas: robándose una elección", dijo el secretario.



Añadió que era robarle la soberanía al pueblo, ese pueblo que le había dado más poder a Evo Morales que a nadie en la historia de Bolivia. "Ese pueblo que creía en sus reformas sociales, ese pueblo no merecía ser engañado de esa manera tan afrentosa", enfatizó.



Dijo que esta forma de autogolpe no es algo nuevo. Ya lo había intentado Milosevic en Serbia y otros países de Africa.



Enfatizó que debe continuar la investigación de las responsabilidades de este autogolpe, hoy claramente marcadas hacia el órgano electoral.



Almagro preguntó a todos los representantes de los países miembros: ¿Quien de ustedes acá está a favor de los golpes electorales?

¿Quién de ustedes acá está a favor de que se roben las elecciones?

¿Quién de ustedes acá está de acuerdo con esta forma de autogolpes?



Eso sí es volver a las peores épocas del hemisferio, es condenable e inadmisible, es muy triste, es es el horror de los horrores. Es el despropósito del despropósito que se arroje el legado político del primer presidente indígena de Bolivia por la borda del autogolpe, dijo Almagro.



Añadió que ha escuchado las críticas a su trabajo, pero aclaró que la vergüenza no es de la OEA que descubre un fraude electoral, es de aquellos que la cometieron; la vergüenza no es de la OEA que hace un informe técnico irrefutable, es de aquellos que quisieron burlar al pueblo. La sangre en las manos es de aquellos que cometieron el fraude electoral. La OEA no dio golpe de estado. Dieron un golpe quienes robaron la elección declarando un triunfo en priemera vuelta, dijo el secretario general.



"Una cosa muy importante: la reelección no es un derecho humano. Lo hemos repetido durante 4 años. Nos hemos pronunciado en su contra y lo continuarmos haciendo. Es hora de que los organismos correspondientes hagan sus informes porque es hora de terminar con esa amentable práctica", enfatizó.