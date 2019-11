Choque, Costas y Gonzales del TSE son enviados a la cárcel en prisión preventva por once delitos





La Paz.- El Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de la zona sur, en suplencia del juzgado 6 to. determinó este martes la detención preventiva en la cárcel para Maria Eugenia Choque, Antonio Costas y Édgar Gonzales, vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por once delitos, entre ellos, electorales, de corrupción pública y ordinarios, presuntamente cometidos en las elecciones generales del 20 de octubre pasado.



La expresidente del TSE, María Eugenia Choque, será recluida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, el ex vicepresidente del TSE, Antonio Costas, a San Pedro y el vocal Édgar Gonzales, a San Antonio de Cochabamba.



"Se dictó detención preventiva para Antonio Costas, Maria Eugenia Choque y Édgar Gonzales, en razón a la fundamentación que ha realizado el Ministerio Público que demostró los suficientes elementos de convicción con relación a la existencia del hecho y la participación de los imputados", señaló el fiscal del caso, Marco Antonio Rodriguez.



Detalló que la expresidenta del TSE fue remitida el Centro de Orientación Femenina de Obrajes; Costas, que fue vicepresidente del órgano electoral fue enviado al penal de San Pedro de La Paz; mientras que Gonzales será trasladado a la cárcel de San Antonio de Cochabamba.