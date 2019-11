Presidente y Canciller de México se tomaron una hora explicando a la prensa asilo a Evo Morales







12/11/2019 - 12:08:55

México.- El presidente de México, Andrés López Obrador y el Canciller Marcelo Ebrard, se tomaron aproximadamente una hora la mañana de este martes para explicar a la prensa de su país la decisión de brindar asilo al expresidente Evo Morales.



López Obrador indicó que él dio la instrucción de ofrecer asilo a Evo Morales, quien este martes llegará a México. Afirmó que se siente muy orgulloso de encabezar un gobierno donde se garantiza el derecho de refugio, “es un timbre de orgullo”.



López Obrador aseveró que en el marco de la Cuarta Transformación que lleva a cabo su gobierno se aplica una nueva política exterior que retoma lo mejor de la historia diplomática de México, donde se ha dado asilo a perseguidos de todas las corrientes de pensamiento, de todas las religiones.



Dijo que entiende que haya inconformidad de grupos conservadores con respecto al asilo que se le ofreció a Morales, pero pidió entender y aceptar que “tenemos posturas distintas, comprender que no vamos a estar de acuerdo todos”.



“Respeto ese punto de vista, el derecho a disentir, pero quiero que comprendan que estamos encabezando una transformación, que no vamos a seguir el camino trillado de siempre, vamos a ser muy respetuosos de todos, pero tenemos el propósito de transformar a México”, expresó el mandatario federal.



ABRAD Y LOS PERIPLOS DEL TRASLADO



El viaje del expresidente boliviano Evo Morales a México, que le dará asilo, se convirtió en un periplo que incluyó escalas y rutas casi inverosímiles para trasladarlo a destino.



El canciller mexicano Marcelo Ebrard explicó, con la aeronave todavía sobrevolando aguas internacionales rumbo a México, que el avión mexicano llegó a Lima el lunes para, desde allí, esperar el permiso de Bolivia para recoger a Morales.



Pero cuando se le permitió despegar y la aeronave militar ya estaba en vuelo, el permiso para aterrizar en territorio boliviano fue revocado y tuvo que regresar a la capital peruana y esperar que las fuerzas armadas de Bolivia dieran su autorización.



El retorno también fue complicado. Perú prohibió el regreso por Lima, como estaba previsto en un principio, con lo que el despegue de la aeronave con Morales a bordo tuvo que retrasarse. Ebrard relató que fue un momento de gran tensión y que, de haberse prolongado, podría haber puesto en riesgo la integridad de Morales. “Eso fue muy difícil, muy tenso", agregó.



Finalmente, Paraguay aceptó que el avión parara en Asunción para abastecerse de combustible y de ahí partió rumbo a México, pero no por la ruta más lógica y directa, ya que algunos países cerraron su espacio aéreo.