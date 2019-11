Clubes solicitarán dinero a la FBF para aguantar el resto del torneo







12/11/2019 - 08:01:30

Página Siete.- Los clubes de la División Profesional le pedirán dinero a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para poder tener un respiro en sus economías en la recta final del año, en la que se pretende reiniciar el campeonato Clausura que fue suspendido en la fecha 16 por los problemas sociales que tiene nuestro país.



El vicepresidente de la FBF, Robert Blanco, contó que conversó con varios presidentes de las instituciones que se encuentran preocupados por no haber generado "un solo peso en las últimas tres semanas".



Para este miércoles se tiene prevista la reunión del consejo superior en el aeropuerto de Cochabamba, para decidir el reinicio del certamen o los pasos a seguir; sin embargo los dirigentes de los clubes pondrán en el tapete el tema económico.



“Los clubes van a pedirle a la FBF dinero, el torneo se puede reiniciar, pero no saben si en 15 días van a seguir jugando ya que no han generado ningún tipo de ingreso en las últimas tres semanas. Hay que ponerse en los zapatos de los dirigentes que son los que hacen el fútbol en el país”, explicó Blanco.



El dirigente sostuvo que la solicitud va en sentido de que la Federación facilite un ingreso extra, a los 75.000 dólares que ya se repartieron por la participación de la Selección boliviana en la última Copa América.



Blanco dijo también que la postura de varias instituciones es jugar sólo dos veces por semana y no hacerlo tres ya que sería contraproducente para los jugadores. “No podemos jugar tres veces en una semana. Hay que subir a la altura, bajar al llano y los jugadores se van a lesionar”, acotó.