Adendas en contratos de jugadores: el Tigre espera acuerdo entre los 14 clubes







12/11/2019 - 08:00:15

Página Siete.- La dirigencia de The Strongest esperará hasta el consejo Superior del miércoles para hablar de las adendas a los contratos de los jugadores, que terminan el 17 de diciembre, fecha en la que debía concluir el torneo Clausura. El vicepresidente del plantel atigrado, Ronald Crespo, aseguró que se esperará la decisión de los 14 clubes.



“Es un tema que debemos tratarlo en el Consejo Superior del próximo miércoles, no podemos hacerlo por nuestra cuenta, todos los clubes deben estar de acuerdo para que no haya problemas luego del 17 de diciembre si algún jugador juega sin contrato”, dijo Crespo. El contrato único de jugadores de la FBF tiene como fecha de conclusión del mismo el 17 de diciembre, este día estaba planificado concluir el certamen incluso si existiese un partido definitorio por el título o por el descenso.



Pero hasta el momento se suspendieron seis fechas, por lo que los tiempos no se dan para terminar en la jornada indicada las 10 jornadas que restan del certamen, esto complica el tema contractual, debido a que luego del 17 de diciembre los jugadores deben retornar a sus clubes dueños de fichas o quedan libres de acuerdo a cada caso.



Para esto los clubes deben firmar una adenda con los futbolistas para que no sean impugnados algo común en el fútbol boliviano sobre todo en duelos que pueden generar importancia en la clasificación a la Copa Libertadores o al descenso.



El director general ejecutivo de la FBF, Fredy Téllez también explicó este problema con el que los clubes se complicarían si el torneo se alarga, “todos los contratos, o la gran mayoría, son de enero a diciembre. El contrato empieza el 5 de enero y termina el 17 de diciembre, hasta ese día puede jugar el futbolista. El día 18, más allá de que se haga una adenda al equipo, puede haber una impugnación. Por más que en un consejo superior los dirigentes quedemos en que haya un acuerdo de que no se impugnará, llegado el momento, si alguien se ve afectado en su interés, no le interesará el acuerdo y apelará a la norma”.



El dirigente también descartó la posibilidad de que el certamen se alargue al 2020 como existía una posibilidad, “los extranjeros que tienen hasta el 31 de diciembre en el sistema internacional el TMS, el 1 de enero ya no pueden jugar, hay que pedir permiso al club que los prestó... Todo un problema”.