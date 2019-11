Toman planta Carrasco y FFAA revelan resguardo







12/11/2019 - 07:42:18

El Deber.- Unas 200 personas que viven en la zona adyacente a la planta de gas natural Carrasco, ejerciendo medidas de presión, exigieron la paralización de las operaciones y la evacuación inmediata del personal a cargo.



Los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) denunciaron que eran grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).



“Estábamos saliendo a pie, porque no nos quisieron evacuar en avión, y los de YPFB Chaco volvían del punto de bloqueo en Entre Ríos, salieron un rato antes que nosotros, supervisores, jefes ensangrentados, golpeados. (Los manifestantes) están tirando tiros al aire, es gente sumamente armada que no deja pasar.



Qué desgracia, no hay cómo salir, estoy de nuevo en mi estación”, revela un mensaje vía WhatsApp enviado a la Redacción de EL DEBER. El funcionario pidió la reserva de su nombre para evitar represalias.



Los trabajadores piden la urgente intervención de la Policía para precautelar su seguridad. En contacto con EL DEBER, Eduardo Paz, gerente de YPFB Chaco, confirmó la situación indicando que ayer, a las 11:30, llegó a la planta de gas de Carrasco, ubicada en la localidad de Entre Ríos, un grupo de cerca de 200 personas.



Ante esta situación, YPFB Chaco, empresa encargada de la operación de la planta, procedió a la evacuación inmediata de las instalaciones. De momento, en el lugar solo ha quedado el personal mínimo. La planta está operando al 50% de su capacidad, mientras que el resto de los funcionarios está siendo trasladado a Santa Cruz.



“Como YPFB nuestra prioridad es la protección de las vidas humanas, por lo que estamos extremando esfuerzos para que la evacuación se realice a la brevedad posible y sin los contratiempos que por estos días conllevan los puntos de bloqueo en las rutas interdepartamentales”, dijo.



Al mismo tiempo, YPFB Chaco está tomando los recaudos necesarios para restablecer la normalidad de las operaciones en el menor tiempo posible.



Sin embargo, en un audio enviado a la Redacción, un trabajador señala que están atemorizados porque los campesinos piden las cédulas de identidad y amenazan con matar a los cruceños.



Plan de resguardo militar



El Comando en Jefe de las FFAA, a través de un comunicado, informó que puso en marcha el plan denominado ‘Sebastián Pagador’, para que el personal militar garantice el funcionamiento de los principales servicios públicos del país.



“Ante la escalada de violencia y hechos vandálicos que se vienen suscitando en la población y para mantener y proteger las áreas y centros vitales del país, el Mando Militar ordenó que a partir de este momento en todo el país, las unidades militares ejecuten el plan”, dice el comunicado.



El objetivo es resguardar los servicios públicos esenciales y garantizar su funcionamiento, la paz y estabilidad del país.



Pide intervención policial



Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, dijo que las plantas son un bien público, y Carrasco abastece al occidente del país, entonces es un delito muy grave porque van a dejar sin gas a domicilios y empresas, pero también puede generar un corte de luz porque hay termoeléctricas en la zona.