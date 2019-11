Jornadas delincuenciales







12/11/2019 - 07:23:35

El Diario.- Después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, milicias armadas del Movimiento al Socialismo en pretensión de declarar guerra civil y teñir de sangre y dolor al pueblo hacen vivir jornadas de terror en las principales ciudades de nuestro país.



En la noche del domingo se desató una ola de violencia en contra de personas, domicilios, medios de comunicación, negocios y vehículos del transporte municipal en La Paz; y en sostenido hostigamiento delincuencial, el golpe a la ciudadanía continúa, ante bolivianos indefensos, con una Policía rebasada y unas Fuerzas Armadas, que a pesar de haber comprometido protección, no se hacen presentes en los lugares que se precisa auxilio.



El centro de operaciones de la milicia guerrillera del MAS es Chimoré y Chapare, desde donde, por órdenes de los ya renunciados mandatarios, miles de hombres y mujeres armados salen a puestos policiales y roban documentos de investigaciones que incriminen a sus correligionarios. La mayor parte de los procesos que hacen desaparecer, estarían relacionados con investigaciones sobre narcotráfico.



Dejando cenizas a su paso, estos grupos con células por todo el país, también están en La Paz, sembrando horror. Incendiaron viviendas y empresas que tienen en lista. Mismas que durante la gestión del MAS realizaron denuncias o simplemente, no comulgaron con su punto de vista.



EL DIARIO tuvo que suspender su edición de la víspera, porque empleados que trabajan en el horario nocturno fueron avisados de que este medio se encontraba entre los que debían ser incendiados la noche del domingo.



Lo mismo ocurrió con domicilios de cívicos, periodistas, políticos de oposición, entre otros.



Mientras tanto, los productores de coca afines a Morales advierten con cerco y matanza en las ciudades, hasta hacer retornar a su líder al poder.



En el ámbito constitucional, aún no se sale de un estancamiento porque el Congreso anunció que recién hoy comenzará a sesionar para considerar las cartas de renuncia y proceder a posesionar como Presidenta transitoria a la parlamentaria opositora Jeanine Añez; quien en declaraciones ayer, aseguró que “en coordinación con los cívicos se restablecerá el orden lo más antes posible”.



Vecinos en La Paz se organizan por zonas para defenderse de los saqueos, agresiones arteras y hasta balas que vienen de las milicias pro-masistas.



La Confederación de Trabajadores Interculturales de Bolivia (también conocidos como los colonizadores) se ha reunido emergencia ayer lunes en la ciudad de Caranavi para adoptar las medidas en defensa de la gestión del presidente Evo Morales. Los dirigentes hicieron conocer que se han declarado en movilización constante, que desde hoy se iniciará el cerco a la ciudad de La Paz, además de que se harán bloqueo de carreteras.



Los principales dirigentes de la Confederación de interculturales de Bolivia amenazaron con ingresar a la ciudad, realizar bloqueo general en puntos estratégicos, la vigilia permanente en la Casa del Pueblo, el cerco a las ciudades con medidas drásticas.



“La familia intercultural no vamos a aceptar la renuncia de nuestro hermano Presidente, es hoy o nunca. Morir o vivir. Es la defensa del pueblo boliviano, la defensa de nuestra democracia; jamás El Alto se va a dejar. Agradecemos y felicitamos a El Alto por levantarse y movilizarse”, dijo el dirigente Henry Nina.



“No tenemos miedo, Camacho nunca vas a ser Presidente; Carlos Mesa, nunca vas a ser presidente”, es la consigna de los grupos vandálicos.