Vecinos se organizan en todos los barrios e instalan barricadas ante el temor de una noche de terror







12/11/2019 - 07:21:54

Brújula Digital.- Vecinos de todas las zonas de La Paz y en Ciudad Satélite de El Alto se organizan este lunes instalando barricadas en calles y avenidas y estableciendo sistemas de alerta, ante los grupos organizados de adherentes al MAS que cometen actos vandálicos desde la noche del domingo. Los vecinos se aprestan a vivir una noche que se teme sea de terror, con una Policía que no da abasto y unas FFAA pasivas.



En ciertos barrios, las barricadas están ubicadas calle por calle, mientras en varias zonas fueron cortados intencionalmente los servicios de agua potable y luz eléctrica, lo que ha generado aún más preocupación.



Decenas de heridos se reportaban hasta horas de la tarde del lunes y los grupos masistas quemaron retenes poliviales, atacaron viviendas y saquearon comercios. Una masiva marcha salió de El Alto ante cánticos de “ahora sí, guerra civil”.



La Policía, que logró la renuncia en horas de la mañana de comandante Yuri Calderón, dio fin a su amotinamiento y se desplegó en diferentes zonas de la ciudad, pero no dio abasto. Desesperados vecinos llamaron por ayuda desde distintos barrios a que la Policía actuara, pero los esfuerzos de ésta no fueron suficientes. De hecho, los policías pidieron ayuda a la ciudadanía.



Mientras ello ocurría, el sistema político actuaba muy lentamente para lograr la sucesión constitucional, ante la renuncia, el domingo de Evo Morales y Álvaro García Linera. Existe relativo consenso de que Jeanine Añez, segunda vicepresidenta del Senado, sea elegida presidenta de ese cuerpo y, por ello, del país, pero para eso se necesita que la bancada del MAS, que es mayoritaria, asista a la sesión para darle quorum. Todavía no hay claridad si eso ocurrirá.



La plaza Murillo quedó desierta ante el anuncio de la llegada de miles de manifestantes alteños, lo que obligó a evacuar a los legisladores opositores, encabezados por la senadora Añez. Hasta las 19:00 horas los grupos masistas no habían llegado.



Chasquipampa y Cota Cota fueron los escenarios de los más fuertes enfrentamientos, en tanto oficiales de la Policía pedían ayuda a los vecinos para resguardar la sede del comando general, en Sopocachi, y la propia plaza Murillo.



Los grupos de simpatizantes del MAS por lo general llegan de zonas periféricas o incluso de áreas rurales.



La noche del domingo ya se produjeron los primeros saqueos y hechos de violencia. Fueron quemadas casas, saqueados comercios e incendiados 15 buses PumaKatari.



Uno de los hechos más graves ocurrió en la zona de Cota Cota, donde la casa del rector de la UMSA y dirigente de Conade, fue incendiada hasta los cimientos. Los daños materiales son enormes, pero no se han registrado pérdidas personales. Luego fue incendiada, también en la zona Sur, la casa de la conocida periodista Casimira Lema, del canal TVU, que pertenece a la UMSA.



Transportistas del MAS atacaron el patio de buses PumaKatari en la zona de Chasquipampa, donde incendiaron a varios de esos carros, además de quemar módulos policiales. En otras partes de la ciudad también se quemaron buses, haciendo un total de 64 destruidos, dijo el alcalde.



También se produjeron daños al Hospital La Portada, que es municipal.