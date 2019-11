Choque denuncia que ha sido prisionera de decisiones impuestas







11/11/2019 - 12:57:37

La Paz.- Luego de ser aprehendida por la policía, la ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, denunció que ha sido una prisionera de decisiones impuestas que en su momento se conocerán.



“Durante este último tiempo he sido prisionera de decisiones impuestas”, dijo de manera escueta en una entrevista con PAT. Añadió que esas “decisiones impuestas” se esclarecerán en la investigacion.



La exvocal no asume toda la responsabilidad de todo lo sucedido, puesto que el TSE es una entidad colectiva, en la cual participan seis vocales, por lo que pidió que a lo largo de este proceso se pueda esclarecer las responsabilidad de todos los vocales.



Con la aprehensión de a Choque y Antonio Costas, suman 36 los vocales electorales que se encuentran en celdas policiales a la espera medidas cautelares.