Mesa pide viabilizar la apertura de la Asamblea Legislativa







11/11/2019 - 11:32:54

La Paz.- El candidato Carlos Mesa, pidió este lunes a la Policía, ciudadanía y legisladores, viablizar la apertura de la Asamblea Legislativa Plurinacional a fin de que pueda elegir un nuevo presidente transitorio.



Mesa hizo primero un llamado a la Policía a restablecer el orden, proteger la Plaza Murillo y a los asambleístas para que a la brevedad la Asamblea Legislativa pueda sesionar.



"Se tiene que asegurar el quórum necesario en la Asamblea, por ello se debe garantizar la presencia de todos los asambleístas para que ellos puedan definir quien presidirá el Senado" y consiguientemente la designación de un presidente transitorio.



NO FUE UN GOLPE DE ESTADO



Carlos Mesa desmintó que en Bolivia se hubiera producido un golpe de estado como lo han venido publicando algunos medios internacionales que "han comprado esa información".



Dijo que ha sido una movilización ciudadana, con respaldo de diversas organizaciones sociales, la policía y FFAA que querían recuperar la democracia.



"Se fue un gobierno que cometió un fraude flagrante, que se negó a reconocer una segunda vuelta y que hizo una convocatoria a nuevas elecciones que no le correspondía. Morales perdió toda capacidad de gobernar", enfatizó.



VIOLENCIA PROVOCADA



Por otro lado, dijo que los actos de vandalismo de las últimas horas ha mostrado la violencia de las autoridades del MAS que movieron a masistas en acciones brutales contra Waldo Albarricín y Casimira Lema y en contra de la ciudadanía en general para generar la idea de caos, pánico y miedo.



Mesa pidió a la Policía reorganizarse para imponer el orden en las calles y a las FFAA demandó su apoyo en caso de los acontecimientos rebasen los esfuerzos para mantener la seguridad. "No les decimos que salgan a reprimir, sino a dar tranquilidad a la población", afirmó.