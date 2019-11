Danilo Gascón: El deportista que dejó el fútbol para triunfar en el voleibol







11/11/2019 - 08:58:29

Los Tiempos.- El destacado voleibolista Danilo Gascón Aramayo, pese a su corta edad (15 años), ha cosechado varios logros importantes. Vistió la elástica de la selección nacional, la albinegra de Cochabamba y actuó en varios planteles, con los que conquistó varios galardones.



Actualmente es parte del programa gubernamental Tunkas, que le permite prepararse para los próximos eventos internacionales. Por su destacada campaña, recibió el premio Kanata en 2016.



—¿Cómo incursiona en el deporte?



—Cuando tenía cinco años (2009), comencé a practicar fútbol en la escuela del exintegrante de la selección nacional Marco Antonio Sandy, que entrenaba en una cancha cerca del parque de los Excombatientes, pero a causa de un accidente en un partido de los Juegos Plurinacionales, cuando estaba en el colegio Eugenia Ravasco, tuve que dejar la práctica de este deporte por una promesa que hice a mi madre.



—¿Cuándo empezó a jugar voleibol?



—Gracias al apoyo de mis padres en 2010 (6 años), decidí dedicarme al voleibol, para aprovechar mi buena estatura y jugar como central. Actualmente mido 1,90.



Mi primera entrenadora fue Adriana Berrios, durante dos años, quien me enseño a jugar voleibol.



En la temporada 2012, pasé a formar parte del club Univalle en la categoría infantil, y mi entrenador era Freddy Martínez, con quien tuve la suerte de jugar en la categoría infantil, pese a mi corta edad, durante dos temporadas.



Pasé a integrar el club Nimbles en 2014, jugando en las categorías premini, mini e infantil, hasta 2017, siendo mi entrenador el profesor Edson Peredo, quien también me enseñó mucho, lo que me permitió mejorar mi nivel de juego.



En la temporada 2017, pasé a formar parte del club Olympic, teniendo como entrenadora a Marcia Araníbar.



Desde el año pasado, juego en el club Albert Einstein, y mi entrenador es Willy Céspedes, quien en la actualidad es mi mentor e impulsor deportivo.



Actualmente integro las categorías cadetes, juvenil y primera de honor, teniendo como compañeros de equipo a Jhoel Omonte, José Suárez, Fabio Suárez, Rubén Gonzales, Ángel Sarabia, Axel Esquivel, Oscar Jiménez, Santiago Jiménez, Baruk Martínez, Carlos Otari, Fredd, Gail Guzmán, Ricardo Cáceres, Issac Medina y Adrián Lopez, entre otros.



—¿Cuántas veces integró la selección cochabambina?



—Cuatro veces, desde 2016 hasta este año, en diferentes categorías.



A mis 11 años (2016), integré por primer vez en la categoría sub-13 y logramos el título nacional en el torneo realizado en la ciudad de Sucre. Mi entrenadora fue Marcia Aranibar.



Al año siguiente (2017), volví a vestir la casaca albinegra y fui capitán de la categoría sub-13 y logramos el bicampeonato en el torneo nacional que tuvo por sede la ciudad de Sucre. El técnico era Edson Peredo.



El año pasado conformé la selección valluna de la categoría infantil y conquistamos el subcampeonato en el certamen nacional celebrado en Santa Cruz. El equipo estuvo integrado por Fabián Alcócer, José Suárez, Pablo Herbas, Erick Claros, Jhoel Omonte, Axel Esquivel, Fabio Blanco, Vairon Velasquez, Gherald Matamoro y Pablo Choque y el entrenador Juan Rocha.



En la presente gestión, fui parte de la selección de la categoría cadetes y nos clasificamos subcampeones en el torneo nacional, realizado en Santa Cruz. El entrenador fue Pavel Guzmán.



—¿Cuántas veces participó en los Juegos Plurinacionales?



—Participé por primera vez el año pasado y nos consagramos campeones con mi colegio, Albert Einstein.



Este año fui capitán de la selección cochabambina de la categoría infantil y nos clasificamos campeones en los Juegos Plurinacionales que se realizaron en la ciudad de Tarija. Los integrantes fueron: Juan David Vargas, Eric Claros, Pablo Choque, Erick Vargas, Fabio Blanco, Jhonathan Arispe, Gabriel Campusano, Pablo Choque, Fabricio Toranzos y otros. David Espinoza dirigió a ese plantel. También integré el equipo de mi colegio (Albert Einsten) y nos clasificamos pentacampeones de los Juegos Plurinacionales.



—¿A qué jugadores admiras?



—Entre tantos buenos que vi de vóley, me declaro admirador y seguidor del argentino Lucas Ocampo, el cubano Wilfredo León y el brasileño Wallace de Souza.



En nuestro medio destaco el juego y la entrega de Rubén Dario Gonzales, a quien admiró mucho, porque me gusta cómo encara cada partido. Lo veo como un referente de este deporte en nuestro país, a quien ahora lo tengo de compañero de equipo en la categoría Primera de Honor en el club Albert Einstein en los torneos de la asociación local.



—¿Quiénes te apoyan para triunfar como deportista?



—Agradezco a Dios, a mis papás y a toda mi familia, como asimismo al profesor Willy Céspedes, al Ministerio de Deportes y a la asociación local de voleibol, por todo el apoyo que me brindan y que me incentivan a seguir buscando nuevos lauros.



APUNTES



Recibió el premio Kanata 2016



En 2016, el Servicio Departamental del Deporte (Sedede) le otorgó el Premio Kanata, como destacado en la disciplina del Deporte Estudiantil.



“Ese premio me incentivó mucho para dedicarme más al voleibol y mejorar mi nivel de juego. También tuve la dicha de ser abanderado de la delegación boliviana en los Juegos Sudamericanos Escolares en Arequipa, Perú. Además obtuve varios trofeos y medallas”, contó.