Renuncias de autoridades del MAS sucedieron como un efecto dominó: Quintana y Zavaleta se mantienen







11/11/2019 - 08:47:25

Este domingo, las renuncias de autoridades sucedieron como efecto dominó. Sin embargo, los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y de Defensa, Javier Zavaleta, se mantienen en sus casgos, siendo dos ministerios clave desde los que se podría ayudar a pacificar el país.



La Razón.- El primero en dejar su cargo, unas cuatro horas antes que el presidente Evo Morales, fue el ministro de Minería, César Navarro. Siguieron el senador René Joaquino, el presidente de la Cámara Baja Pedro Borda, el también diputado masista Davis Ramos y el titular de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.



Con el paso de las horas fue aumentando la dimisión de ministros, parlamentarios y autoridades departamentales y locales. Hasta las 14:30, ya habían renunciado 12, entre ellas los gobernadores de Potosí, Juan Carlos Cejas, y de Cochabamba, Iván Canelas Alurralde; los alcaldes de Sucre, Iván Arciénega, y el potosino William Cervantes. En total, al menos 40 personas dejaron sus cargos.



Las primeras renuncias del domingo ocurrieron en Potosí, donde la violencia se exacerbó después de que se anunciarán ataques con armas de fuego a mineros que se dirigían a La Paz. Inicialmente se habló de un muerto, pero luego esto fue descartado, aunque se confirmaron tres heridos.



Navarro, quien fue diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y posteriormente viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, anunció su decisión antes de las 13:00. Informó que dejaba el cargo porque un grupo de personas incendió su casa en Potosí y temía por la seguridad de sus familiares.



“Quemaron mi casa, el único patrimonio que tengo; golpearon a mi sobrino, y quisieron entrar a la casa de mi mamá, que se encuentra a pocas cuadras del lugar donde vivo. No comprendemos los niveles de violencia, es por ello que decidí alejarme del cargo”, dijo.



Le siguió René Joaquino, quien confirmó que renunciaba a su senaturía en Potosí por la crisis y convulsión social y política. Exhortó a sus colegas asambleístas a tomar el mismo camino ante el “grave deterioro” institucional de los diferentes Órganos del Estado.



La tercera renuncia fue de Víctor Borda, quien al dejar su curul uninominal por Potosí también se despedía de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El legislador asumió la decisión luego de conocer que manifestantes habían tomado como rehén a su hermano y que su casa fue quemada.



“Exhortándoles, pidiéndoles que respeten la vida de mi hermano. Mi hermano no tiene nada que ver en este tema, tiene su vida aparte”, sostuvo Borda. Su correligionario David Ramos también resolvió renunciar a su curul tras hacer un llamado a la pacificación.



Pasadas las 14:00, se conoció que Sánchez era el segundo ministro en renunciar. “El curso de los acontecimientos va en contra de mis principios personales, así como de mis valores espirituales y democráticos, y me impiden, por tanto, continuar a la cabeza de la cartera de Estado”, escribió en la carta que difundió mediante Twitter.



El senador del MAS por Oruro, Rubén Medinacelli, se alejó con una carta en la que lamentó las revelaciones de la auditoría integral realizada por la OEA.



“Personalmente, creía muchísimo en los resultados de la auditoría de la OEA, creía fervientemente que la misma nos limpiaría la cara frente a las acusaciones de nuestros detractores; esto no ha ocurrido”, dijo Medinacelli.



Más renuncias



Pasadas las 14:30 aumentaron las dimisiones. Los ministros de Culturas, Wilma Alanoca; de Deportes, Tito Montaño; de Planificación, Mariana Prado; la vicecanciller del Estado, Carmen Almendras, y el viceministro de Tesoro, Sergio Cusicanqui.



Algo más tarde, pasadas las 18:00, se conoció que Adriana Salvatierra dejaba su cargo como presidenta del Senado.



“Deseábamos hacerlo público, sobre todo porque es importante preservar el bienestar de las familias del acoso y la persecución”, dijo la senadora por Santa Cruz.



Otra de las renuncias que fue dada a conocer por medios de comunicación y redes sociales fue la de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque.







DESTITUYEN AL CORONEL AGUILERA



El Comando General de la Policía ordenó la destitución del coronel Jhonny Aguilera como director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz e instruyó al nuevo comandante departamental, coronel Miguel Angel Mercado, relevar a todos los directores.



El comandante Yuri Calderón dijo que hay instrucciones de atender las observaciones sobre Aguilera, quien es el único coronel que mantiene más de cinco años en el cargo de director de la Felcc con la anuencia del ministro de Gobierno, Carlos Romero. “El nuevo comandante tiene la misión de relevar a todas las direcciones, incluida la Felcc Santa Cruz”, manifestó.







LOS SALIENTES



Ministros



Minería, César Navarro; Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez; Economía, Luis Arce Catacora; Justicia, Héctor Arce Zaconeta; Planificación, Mariana Prado; Deportes, Tito Montaño; Culturas, Wilma Alanoca, y Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño. Algunos informes indican que también dimitió el titular de Comunicación, Manuel Canelas.



Viceministros



Vicecanciller del Estado, Carmen Almendras; viceministro del Tesoro, Sergio Cusicanqui; de Turismo, Marcelo Arze (el sábado); de Régimen Interior, José Luis Quiroga, y de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez



Gobernadores



Cochabamba, Iván Canelas; Potosí, Juan Carlos Cejas; Beni, Alex Ferrier, y Chuquisaca, Esteban Urquizu.



Alcaldes



Potosí, William Cervantes; Sucre, Iván Arciénega; Warnes, Mario Cronelbold (aprehendido), y Oruro, Saúl Aguilar (el sábado).



Senadores actuales y electos



Presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra (legisladora por Santa Cruz); René Joaquino (Potosí); Orlando Careaga (Potosí, dimitió el sábado); Ciro Zabala (Cochabamba); Rubén Medinacelli (Oruro) y María Simoni (Beni).



Diputados actuales y electos



Presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (legislador por Potosí); David Ramos (Potosí); Mario Guerrero (Santa Cruz); Valeria Silva (La Paz), y diputada electa María Renee Lievana (Santa Cruz).



Otras autoridades



La presidenta de la Aduana Nacional, Gloria Ardaya; presidente de Impuestos Nacionales, Mario Cazón; procurador general del Estado, Pablo Menacho; presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia



Choque (aprehendida luego de que el Ministerio Público instruyó a la Fiscalía Departamental de La Paz); presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Sandra Kettels (aprehendida), y embajador de Bolivia en Francia, Gonzalo Durán (sábado).

Fuentes: ANF, Oxígeno. Urgente.bo







DECLARACIONES



"Hoy más que nunca necesitamos que el país regrese al camino de la paz social y de la unidad. Pensando en el bien nacional y el respeto a la vida, hago pública mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Hidrocarburos". Luis Alberto Sánchez. Exministro de Hidrocarburos.



"Con mucha pena tengo que anunciarle a todo el pueblo boliviano mi renuncia al cargo de ministro de Deportes por amedrentamiento, presión psicológica, amenaza a mis padres y a la familia". Tito Montaño.

Exministro de Deportes.



"Nadie podrá apuntarnos con el dedo y nadie podrá decir que (…) hemos trabajado de otra forma que no sea sobre los principios de la honestidad, transparencia y apertura a la ciudadanía". Adriana Salvatierra.

Expresidenta del Senado.



"Quiero comunicar mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la Cámara de Diputados y pedir que se pacifique (…) Mi casa ha sido objeto de quema y toma (…), no tiene nada que ver mi familia". Víctor Borda. Expresidente Diputados.