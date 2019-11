Grupos afines al MAS usan tácticas de guerra urbana







11/11/2019 - 08:26:14

EL Diario.- Un efectivo de la Policía Nacional, que prefirió mantener su nombre en reserva, manifestó su preocupación por la forma en que algunos grupos llamados organizaciones sociales de “defensa al proceso de cambio”, entre sus componentes tengan a gente que está aplicando tácticas utilizadas en guerra urbana.



Lamentó que personas afines al Gobierno, estén usando tácticas de guerra urbana, ya que los últimos días donde los cívicos mantenían un bloqueo y salieron en marchas pacíficas, fueron repelidas por grupos afines al MAS, quienes cuentan entre sus miembros con personas que tienen conocimiento o están preparados para utilizar tácticas de guerra urbana.



“Lo peor de todo esto es que esos individuos que cuentan con esa preparación, están siendo alentados y protegidos por las propias fuerzas regulares del Estado. Por ejemplo, en Santa Cruz y Cochabamba esos grupos son los que van encapuchados, armados de dinamitas, palos, piedras, armas punzantes o punzocortantes, etc. y disfrazados de mineros, campesinos, mujeres o caracterizados con vestimenta similar a la de los comités cívicos o uniones juveniles, etc.”, aclaró.



En esa línea lamentó que los últimos días se haya permitido el uso de dinamitas y otros artefactos dañinos, lacerantes que ellos preparan, “con anuencia del propio Gobierno”, en calles o lugares estratégicos, para activarlos el momento en que pasen los marchistas y así provocarles daños graves y hasta la muerte de las personas.



BOMBAS MOLOTOV



La mañana de ayer, a denuncia de una vecina, la abogada Paola Barriga, acudió a un garaje ubicado en la calle Obispo Cárdenas, que presuntamente pertenece al Viceministerio de Descolonización, donde estaban elaborando bombas molotov.



“Hemos encontrado más de 200 bombas molotov terminadas, miles de botellas apiladas en sacos, un turril lleno de gasolina, cualquier cantidad de diésel, arena, es decir que con una sola de esas botellas podían destruir la vida de cientos de personas”, lamentó.



Lo que sorprendió a Barriga es que este predio está ubicado al lado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde universitarios del interior del país que vienen a reforzar las movilizaciones en defensa del voto, se alojarán.



Entre otras cosas que encontraron fue ropa de policías, cascos que están usando los jóvenes que salen a defender su voto, encendedores y llaveros con el rostro del presidente Evo Morales, además de otros materiales.



La jurista explicó que de acuerdo al material encontrado, lo más probable es que esos elementos encontrados los hayan usado para infiltrarse en los grupos que marchan de manera pacífica.



Aclaró que las cuatro personas encontradas preparando las bombas molotov, son bolivianos y en sus billeteras portaban credenciales del MAS.



GOBIERNO



En horas de la tarde el ministerio de Gobierno emitió un comunicado donde aclaran que el inmueble donde fueron encontradas las bombas molotov, combustible, uniformes policiales y otros materiales no pertenecen a esa institución.



“Aclarar que las personas encontradas con este material no trabajan en ninguna instancia del Ministerio de Gobierno”, dice parte del comunicado.