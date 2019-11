Camacho anuncia juicios contra Morales, García, legisladores y ministros







11/11/2019 - 08:23:09

La Razón.- El líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho pidió mantener dos días más las movilizaciones y anunció que se iniciará juicios de responsabilidades a los renunciantes presidente Evo Morales, vicepresidente Álvaro García, ministros, legisladores del MAS y a todos quienes se opusieron a la “ruptura constitucional”.



Ahora nace una nueva Bolivia, no podemos seguir encubriendo por amistad a nadie, vamos a iniciar procesos de responsabilidades al presidente Evo Morales, vamos a iniciar al vicepresidente, a todos sus ministros, a Romero, Quintana, absolutamente a todos porque ellos formaron parte de los muertos”, advirtió.



El mensaje fue lanzado en un video, en el que pidió mantener las protestas y bloqueos por dos días más hasta consolidar un Gobierno transitorio y los plazos para las nuevas elecciones generales. “Se los suplico”, sostuvo Camacho, quien lideró las protestas que terminaron en la dimisión de los mandatarios.



“Empecémosles juicios a los delincuentes del partido del gobierno, metiéndoles presos. Se siguen, se van, porque hasta mañana empezamos las demandas”, anunció y aseguró que no es venganza sino justicia divina.



Los mandatarios de Estado, de acuerdo a la Constitución Política de Estado, deben ser juzgados en un juicio de responsabilidades a cargo de la Asamblea Legislativa, que actualmente está controlada por el oficialismo y se encuentra sin sus presidentes tras la renuncia de Víctor Borda y Adriana Salvatierra.



Morales se encuentra en el Chapare y denunció que hay un intento ilegal por detenerlo. “Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho”, escribió en su cuenta de Twitter.



Antes, en su cuenta de Twitter, Camacho aseguró que había una orden de aprehensión en contra del renunciante Morales.



“Confirmado!! orden de aprehensión para Evo Morales!! La policía y los militares están buscándolo en el Chapare, lugar que se escondió. Los Militares le quitaron el avión presidencial y está escondido en el Chapare, van por él! ¡JUSTICIA!”, posteó.



El comandante de la Policía, general Yuri Calderón, aseguró que no existe orden de aprehensión contra Morales.