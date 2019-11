La Iglesia Católica hace un llamado a la pacificación







11/11/2019 - 08:10:46

Brújula Digital.- La Iglesia Católica hizo un llamado a la pacificación la noche del domingo y a no cometer actos vandálicos ni a responder. Hace un llamado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a cumplir con urgencia su rol constitucional de defensa de la propiedad y de las personas preservando la vida y la libertad de todos.



Comunicado por la paz en Bolivia



Los Obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana y representantes de Comunidad Ciudadana, de los Comités Cívicos del País y del CONADE, reunidos en un diálogo constructivo sobre la inédita situación que se ha creado en Bolivia, declaramos:



1. Lo que sucede en Bolivia no es un golpe de Estado, lo decimos ante todos los ciudadanos bolivianos y ante la comunidad internacional.



2. Llamamos a los bolivianos a la paz, no cometer actos vandálicos y de revancha y nada de lo que podamos arrepentirnos, tenemos todos la grave obligación de defender la vida de todos los bolivianos. En nombre de Dios les decimos, cesen las acciones de violencia y preservemos la vida y la paz, mantengamos el espíritu pacífico que ha reinado en el pueblo todo este tiempo.



3. Llamamos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de la nación a cumplir con urgencia su rol constitucional de defensa de la propiedad y de las personas preservando la vida y la libertad de todos.



4. Estamos todos de acuerdo en proponer a la Asamblea Nacional de Bolivia una solución constitucional y pacífica para tener en breve un presidente constitucional con el encargo de formar un nuevo Tribunal Electoral y conducirnos a nuevas elecciones, de forma que todo el pueblo pueda expresar su opinión en libertad y paz.



Dios nos proteja en este momento y nos inspire sentimientos de paz y fraternidad.