Camacho pide a Bolivia mantener dos días más los bloqueos hasta tener nuevo gobierno







10/11/2019 - 21:47:43

La Paz.- El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió la noche de este domingo al pueblo boliviano dos días más de bloqueos y paro cívico hasta tener un nuevo gobierno.



El dirigente cívico dijo que hoy domingo se dejó la carta de renuncia de Evo Morales y la Biblia sobre una bandera boliviana y 15 minutos despues renunció.



"Sé que quieren suspender el paro, pero ahora tenemos que tener fecha definida del nuevo proceso electoral y un nuevo gobierno transitorio. Dos dias más les ruego", dijo Camacho muy afónico.



El dirigente cívico anunció que se iniciará un juicio de responsabilidades a Evo Morales y "procesos a todos los diputados y senadores y gente que estuvo al mando porque ellos formaron parte de los asesinatos a nuestra gente".



Añadió que no se puede dejar impune a los que han destruido el país durante 14 años y que robaron el voto del pueblo.



Camacho también pidió que no se atente contra las exautoridades y mencionó concretamente lo sucedido con el exalcalde de Warnes Mario Cronembold a quien, dijo, sabemos que lo han humillado delante de su familia. "No hagamos eso metamosles juicios y quiero ver si la justicia ha de hacer algo que esté fuera de la ley", enfatizó.



Aclaró que el Comité no tiene nada que ver con lo sucedido a Cronembold "porque tenemos la fe puesta en Dios al haber sacado al presidente, a diputados y ministros solo con la fe. Si queremos hacer justicia pidamos a Dios que nos guie", afirmó.



Finalmente agradeció a todas las mujeres valientes, a los jóvenes, gente de los barrios, a su familia y a toda Bolivia. "Hoy lloré de emoción cuando Dios volvía a Palacio. Evo Morales entró con muerte, con sangre en las manos y nosotros entramos con la fe de Cristo. La Biblia es nuestra fe y esperanza", dijo Camacho.