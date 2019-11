Agencia del gobierno informa que Morales volvió al trópico







10/11/2019 - 18:58:42

La Paz.- Evo Morales, luego de presentar su renuncia como presidente de Bolivia, aseguró que continuará su lucha por los pobres desde las bases del trópico de Cochabamba, y desmintió cualquier especulación que hable sobre una supuesta fuga del país tras su dimisión, informa la agencia de noticias gubernamental ABI.



En conferencia de prensa desde Chimoré, Cochabamba, Morales desafió a los actores opositores que exigieron su salida del Gobierno, a presentar pruebas si consideran que robó durante su gestión como jefe de Estado.



"Vamos a seguir desde las bases, con seguridad yo vuelvo a la zona del trópico de Cochabamba para estar con mis compañeros. No tengo por qué escaparme, quiero que sepa el pueblo boliviano, no he robado a nadie, nada, si alguien piensa que estamos robando que me diga, que presente una prueba, una prueba de que hemos robado", remarcó.



Morales aseveró que el "proceso de cambio" llegó a la presidencia por la patria y no por la plata, y evidencia de ello son las miles de obras que se entregaron en los últimos 13 años de Gobierno.



Morales aseguró que se mantendrá a la expectativa de las decisiones que se tomen en el país, y que está dispuesto a compartir experiencias de trabajo, esfuerzo y compromiso por el bien de los bolivianos.