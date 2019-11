Morales renuncia sintiéndose víctima de un golpe cívico y abandona el país







10/11/2019 - 17:22:25

La Paz.- A las 16:45 de este domingo, el presidente Evo Morales Aima, mediante un video transmitido por el canal estatal, presentó su renuncia sintiéndose víctima de un golpe de estado cívico.



Minutos antes, las redes sociales comenzaban a hacer circular videos del avión presidencial 001, saliendo del aeropuerto de El Alto, aterrizando en Yacuiba y finamente en Chimoré.



El ahora ex mandatario, responsabilizó a Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho de haber promovido un golpe de estado que se gestó aún antes de las elecciones.



"Presento mi renuncia para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos. Para que Mesa y Camacho no sigan maltratando a mis hermanos y para que no sigan perjudicando a la gente más humilde que no puede trabajar a causa del paro", dijo Morales.



Estoy renunciando para que mis hermanos y hermanas del MAS no sigan siendo hostigados, perseguidos y amenazados, añadió.



La renuncia la presentó junto a la de Alvaro García Linera, quien dijo que dejaban un país económicamente estable y con muchas victorias sociales.



Ambos, al final del video se despidieron agradecidos de haber trabajado juntos en un proceso de cambio sobre el cual estarán atentos a lo que pase en Bolivia.



En elaboración....