Diputada del MAS afirma que la renuncia de Morales no está en debate y lo respalda la OEA





10/11/2019 - 12:29:27

La Paz, (ABI).- La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Valeria Silva, afirmó el domingo que la renuncia del presidente Evo Morales no está en debate y lo respalda la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro, además señaló que el jefe de Estado debe cumplir su mandato hasta el 22 de enero porque fue elegido constitucionalmente por el voto.



"El presidente Evo Morales como todos sabemos cumple un mandato constitucional hasta el 22 de enero lo dice la auditoria de la OEA, lo dice también Luis Almagro, sobre eso en el marco normativo no tendría que existir ningún tipo de debate, ni siquiera tocar la salida", dijo en entrevista con Cadena A.



Después de que Morales anunció la renovación de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para dar paso a nuevas elecciones, tras el informe preliminar de la OEA que hizo esas recomendaciones, algunos opositores insistieron con la renuncia del mandatario boliviano elegido constitucionalmente en las urnas en 2014.



Silva dijo que la oposición debe aguardar la formación del nuevo TSE y la convocatoria de las nuevas elecciones, antes de asumir nuevas determinaciones que generen más hechos de violencia en el país.



"Parece que las primeras reacciones, repercusiones de los líderes de oposición a esta salida han estado en la misma línea en lo general con coincidencias, pero además con algunas propuestas que se suman en el marco del debate tiene que ser en la medida de las posibilidades analizadas y por supuesto hay que estar atentos a lo que vaya a suceder en el marco de esas dos determinaciones de la conformación del nuevo tribunal y la convocatoria nuevas elecciones", señaló.



Por otra parte, manifestó que los presidentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de las cámaras de Diputados y Senadores, son los que tienen que convocar a sesión para elaborar un calendario destinado a elegir al nuevo tribunal y convocar a las nuevas elecciones.



"Los presidentes de ambas cámaras darán un calendario fijo sin tardar demasiado, lo que está claro es que hay premura en este tema", indicó.