Carlos Mesa: Morales no puede presidir un nuevo proceso electoral ni ser candidato





10/11/2019 - 10:49:37

La Paz.- El candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, fue tajante al manifestar que Evo Morales no puede presidir un nuevo proceso electoral ni ser candidato junto a Alvaro García Linera.



"Creemos que esta es una decisión que tiene que tomar el presidente Evo Morales. Si le que queda un ápice de patriotismo debería dar un paso el costado, independiente de la Asamblea Plurinacional", dijo Mesa.



Añadió que "nosotros afirmamos que Evo Morales y Alvaro García no están en condiciones de dos cosas: de presidir el proceso electoral ni ser candidatos en cumplimiento del art 168 de la Constitución Política del Estados y el 21F".



Mesa comenzó diciendo que el informe de la OEA ratifica "lo que nosotros dijimos el 20 de octubre: que se realizó un fraude monumental que incluso supera todas proyecciones que teníamos".



Criticó que Evo morales, en un acto de negación de la relidad nacional, no hizo ninguna referencia en su conferencia de prensa al informe de la OEA sobre las elecciones a pesar de haberse comprometido a implementar dicho informe de manera vinculante.



Dijo también que los principales responsables del fraude y la convulsión social con muertos heridos están inhabilitados de participar en nuevas elecciones y de continuar su mandato.



Añadió que Comunidad Ciudadana exige a la Asamblea Legislativa Plurinacional a convocar mañana lunes a un gran acuerdo nacional con la participación de cívicos, políticos y diversos actores sociales para conformar un nuevo Tribunal Supremo Electoral que culmine con la posesión de nuevas autoridades electas el 22 de enero de 2020.



Respecto a quiénes participarían en las nuevas elecciones, dijo que cuando se habla de nuevos actores políticos "creemos que cualquier ciudadano y cualquier organización politica pueden presentarse como candidatos, además de los que ya hemos paticipado".



Mesa dijo también que al ser evidente que este Tribunal Electoral llevó a cabo un fraude monumental, se debe plantear juicios penales para que sea juzgados.



Concluyó diciendo que este es un momento unidad y que están convencidos de que el pueblo bolivano organizado debe mantener todas las movilizaciones de manera pacífica.