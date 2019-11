Evo quiere terminar su mandato, la oposición y la sociedad piden su renuncia inmediata







La Paz.- Luego de conocerse el informe de la OEA que establece fraude electoral en Bolivia, el presidente Evo Morales dijo en entrevista con una radio que quiere terminar su mandado, mientras que la oposición demanda su renuncia inmediata.



Morales descartó su renuncia y reiteró su decisión de convocar a nuevas elecciones con un Tribunal Supremo Electoral renovado.



Mientras que de manera inmediata, la oposición y la sociedad civil movilizada en las calles del país exige su renuncia inmediata por "haber promovido el fraude electoral y haber convulsionado el país".



Morales pidió que no se llame a la confrontación y a la confusión. "Lo primero es pacificar Bolivia. Vamos al diálogo y acordemos cómo cambiar nuestro Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en qué tiempo podemos garantizar unas nuevas elecciones”, dijo Morales.



Mientras que el presidente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia de Bolivia, la Conade, Waldo Albarracín, insistió en que Evo Morales debería presentar su renuncia ante el fraude en los comicios del 20 de octubre pasado.



Oscar Ortiz, candidato a la presidencia por Bolivia Dice No, en su cuenta de redes sociales, dijo que Evo Morales no puede participar en nuevas elecciones pues éste ha burlado la voluntad ciudadana e infringido la Constitución Política del Estado.



Morales insiste que su gestión termina el 21 de enero del próximo año y que quienes insinúan su renuncia están con el golpe de Estado. "Ahora que hay nuevas elecciones (piden) renuncia, yo tengo que cumplir mi rol constitucional", enfatizó.



El candidato del CC, Carlos Mesa, anunció una conferencia de prensa para hacer conocer su posición sobre el informe de fraude de la OEA y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho también alista una conferencia de prensa para esta mañana.



Diputados y senadores expresron su posición de que Morales debe renunciar, al igual que los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados "por haber sido ellos parte de este fraude y de haber apoyado la confrontación.



Dicen que con la renuncia de los titulares de ambas cámaras se tendría que pensar en la sucesión presidencial, a fin de que se pueda organizar nuevas elecciones de "manera limpia y transparente".



Además, coinciden en que Evo Morales no puede presentarse como candidato en nuevas elecciones, "por todo el daño que ha causado al país al haberlo llevado casi a una guerra civil".