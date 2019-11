Almagro dice que los mandatos constitucionales, incluido el de Morales, no deben interrumpirse





10/11/2019 - 09:29:37

OEA.- En un comunicado oficial de prensa, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, luego del informe sobre las elecciones del 20 de octubre, dijo que Evo Morales debe concluir su mandato constitucional.



"Se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del Presidente Evo Morales", dice la nota.



Informa que la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos se encuentra siguiendo permanentemente los múltiples aspectos de la situación en Bolivia al tiempo que, ante las tensiones que se viven en el país, ha solicitado al equipo de auditoría los máximos esfuerzos para adelantar los resultados del informe en proceso de elaboración respecto a las últimas elecciones.



Añadió que la situación en el país exige a los actores gubernamentales (primordialmente) y políticos de las diferentes opciones, así como a todas las instituciones actuar con apego a la Constitución, responsabilidad y respeto por las vías pacíficas.



Dice que el derecho a la protesta pacífica debe ser amparado y garantizado, al tiempo que las instituciones del Estado boliviano deben actuar en consonancia con lo establecido en la Constitución y las leyes del país.



"Lo más valioso a tener presente en estas horas es el derecho a la vida de los bolivianos y evitar cualquier enfrentamiento violento entre compatriotas", dijo Almagro.



Añade que desde la Secretaría General de la OEA "reiteramos la disposición para cooperar en la búsqueda de las soluciones democráticas para el país, es por ello que en virtud de la gravedad de las denuncias y análisis respecto al proceso electoral que me ha trasladado el equipo de auditores nos cabe manifestar que la primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente, efectuándose la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral".



Aclara que, por supuesto, aun resta el detallado informe final al respecto que se tramitara conforme los supuestos establecidos.



Finalmente, la Secretaría General reitera el llamado a evitar los desbordes de violencia y traslada su solidaridad con el Pueblo Boliviano.