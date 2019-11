Convulsión social en Oruro y El Alto con quema de casas y atentados







La Paz.- Las ciudades de Oruro y El Alto convulsionaron este sábado con quema de casas y atentados contra las instalaciones de canales de televisión.



Fueron tres ataques que causaron zozobra entre los afectados, los mismos que se produjeron en Oruro, la carretera Oruro-La Paz y El Alto.



ORURO

Informes desde Oruro hacían conocer que manifestantes entre universitarios y cívicos que exigen la renuncia del presidente Evo Morales, incendiaron la noche de este sábado, la vivienda particular del Gobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez.



Minutos antes, las personas se concentraron en la plaza 10 de Febrero, donde cumplían la medida del paro cívico, en el marco de una ola de protesta a nivel nacional que rechaza la continuidad de Evo Morales.



Por otro lado, la noche del sábado una turba vandálica quemó y causó destrozos en la casa en construcción de Esther Morales, hermana del presidente Evo Morales, ubicada en la zona Sudeste de la ciudad de Oruro.



Según reporte de la red Bolivisión, la casa de la hermana mayor del mandatario, fue asaltada por un grupo vandálico que sacó las herramientas y el material de construcción que encontró en el interior del edificio de tres plantas, para posteriormente quemar la infraestructura.



Así también. una turba de movilizados destrozaron la noche del sábado la radio y televisión Mega, medios de comunicación de propiedad del alcalde de Oruro, Saúl Aguilar.



"Han empezado hacer vandalismo no les ha importado que les digamos que de la radio viven muchas personas, han empezado a sacar todo y quemarlo, felizmente afuera y no dentro la casa", dijo una testigo de los hechos vandálicos.



ATAQUE A BUSES



Por otro lado, una emboscada de grupos afines al gobierno dejó al menos unos 34 activistas cívicos de Potosí, Sucre y Tarija que fueron atacados a la altura de la comunidad Vila Vila, sobre la carretera Oruro-La Paz.



Estas personas salieron el viernes rumbo a la ciudad de La Paz para reforzar las protestas que exigen la renuncia del presidente Evo Morales de su intención de prorrogar su mandato en base al resultado de las elecciones generales del 20 de octubre, acusadas de fraude electoral.



Los pacientes fueron rescatados tras un operativo de la Policía Departamental de Oruro que dejó de lado el motín policial y acudió hasta Vila Vila para dispersar a los grupos afines al MAS y auxiliar a los heridos.



ATENTADOS EN EL ALTO



Mientras que en El Alto, decenas de personas afines al MAS acecharon la noche de este sábado las antenas y la planta de transmisión de algunos canales privados en Ciudad Satélite de El Alto, mientras otro grupo atacó por segunda vez el Centro de Convenciones de la Alcaldía de esa ciudad, informó la Red Erbol.



Munidos de piedras, petardos y palos, grupos de masistas entre hombres y mujeres se dirigieron a las antenas de los canales Unitel, Red Uno y el canal Universitario con la intención de atacar sus instalaciones.



Las señales abiertas de al menos dos canales fueron suspendidas, emitiendo su señal solo por cable.



VECINOS BAJO AMENAZA



Los vecinos de la zona informaron que la furia de los manifestantes sembró miedo y terror, porque bajo amenaza de palo y piedra, pedían que no fueran filmados ni fotografiados, y otros pedían incluso apagar las luces de sus casas para no ser atacados.



La columna de manifestantes gritaban “ahora sí, guerra civil”, lo que causó mayor susto en algunos habitantes que alcanzaron a difundir videos en las redes sociales. La turba llegó hasta las instalaciones de la Alcaldía de El Alto, donde procedieron a encender fuego en las afueras.



CIERRE DE LA AUTOPISTA



Otro grupo de manifestantes que defienden la continuidad del presidente Evo Morales se asentaron en distintas arterias de El Alto y se declararon en vigilia permanente para impedir que lleguen bloques de mineros y otros grupos que consideran que hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre y que piden la renuncia del mandatario, informó La Razón.



En cercanías del sector de la Ceja alteña y otras calles los manifestantes armaron barricadas y encendieron fogatas con neumáticos y otros elementos inflamables. Otros marcharon con pancartas en repudio a los movimientos opositores que toman el centro de La Paz.



CIUDAD SATÉLITE SIN LUZ



Por otro lado, em horas de la noche, los vecinos de Ciudad Satélite en El Alto, denunciaban a través de videos en las redes sociales que afines al MAS destruyeron instalaciones eléctricas dejando sin luz a gran parte de esa población.



La gente de la zona tuvo que salir a las calles, encender fogatas y organizarse para defender sus viviendas que fueron amenazadas de ser quemadas.



EL MAS NIEGA ATENTADOS



El Movimiento Al Socialismo - Instrumento Por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) desmintió el sábado las versiones de redes sociales que atribuyen a su militancia el atentado contra las antenas del canal privado Unitel, en la ciudad de El Alto, y abogó por la paz social en el país, en consonancia de los reiterados llamados de pacificación de las autoridades de Estado.



Como organización política nacional que promueve los principios de paz social y tolerancia entre hermanos bolivianos respaldamos la convocatoria al diálogo que hizo el Presidente Morales y nos unimos a las voces de codena al golpe puesto en marcha por grupos violentos alentados con la intención de romper el orden constitucional, dice el comunicado.



POLICÍA REPLEGADA Y MORALES EN EL CHAPARE



Las protestas se instalaron cuando varias unidades de la Policía se replegaron para sumarse al motín que hasta la noche de este sábado ya tiene carácter nacional y después de que el presidente Evo Morales llamara a sus seguidores a movilizarse en defensa del voto y de la democracia.



Morales se trasladó al Chapare, donde sostuvo reuniones con las federaciones del trópico para tomar decisiones sobre los últimos acontecimientos.