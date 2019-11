Renuncia Orlando Careaga, senador electo del MAS en Potosí







09/11/2019 - 22:26:31

El Deber.- No aguantó la presión. Orlando Careaga, senador electo por Potosí por el Movimiento al Socialismo (MAS), presentó su renuncia a dicho cargo que debía asumir en la próxima legislatura.



El empresario explicó los motivos de su dimisión sorpresiva en un video, decisión que es otro golpe para el partido gobernante. "En el momento pre electoral y posterior a las elecciones nacionales he hecho los mayores esfuerzos para intermediar ante el Gobierno nacional, todo con el propósito de obtener mayores beneficios para nuestra tierra en el caso del proyecto del litio".



Su decisión también tiene mucho que ver con su demanda de diálogo al MAS para que haya paz y que no encontró respuesta: "En los últimos días he persuadido en los niveles de decisión gubernamental para que se inicie un proceso de diálogo político con el objetivo de evitar derramamiento de sangre, preservar la vida humana y pacificar el país".



Careaga al no observar ningún efecto luego de su petición decidió abandonar el cargo. "Al no haber obtenido resultados satisfactorios para el país oportunamente presento mi renuncia irrevocable al cargo que el pueblo potosino me ha ordenado", finalizó.