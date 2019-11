Mesa y Ortiz rechazan convocatoria al diálogo de Morales; Chi condiciona su asistencia







09/11/2019 - 18:00:06

La Paz, (ABI).- Los candidatos de Comunidad ciudadana (CC) y de Bolivia Dice No (BDN), Carlos Mesa y Oscar Ortiz, rechazaron el sábado la convocatoria al diálogo que realizó el presidente Evo Morales a los partidos opositores que obtuvieron asambleístas en las elecciones generales del 20 de octubre: Mientras que Chi Hyun Chung condiciona asistencia.



Morales llamó los partidos con representación parlamentaria para instalar una mesa de diálogo con el propósito de pacificar el país.



Carlos Mesa, afirmó que "no tiene nada que negociar con Morales", tras esa convocatoria y reiteró que la única salida al conflicto es la convocatoria a nuevas elecciones.



"No tengo nada que negociar con Evo Morales y su Gobierno, y no tengo nada que negociar porque el Presidente de Bolivia pretender endilgarle a una parte de la sociedad boliviana, nosotros los partidos políticos, una responsabilidad que es exclusivamente suya", dijo el exmandatario.



Mientras que el candidato del partido Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, anunció que no asistirá al diálogo y calificó la convocatoria del mandatario boliviano de "incoherente"



"No asistiremos al diálogo que llamó el Presidente Evo Morales, además nos parece incoherente que llame al diálogo y al mismo tiempo llame a sus bases sociales, necesitamos soluciones que nos permita una salida pacífica y constitucional", sostuvo.



"Creo que es importante que nosotros entremos al diálogo", señaló Chi Hyun Chung al confirmar que acepta ir al diálogo convocado por Evo Morales si asisten también expertos constitucionalistas y cívicos.



A su turno, Chi Hyun Chung, tercero en la elección de octubre, dijo que "quisiera invitar a expertos constitucionalistas, a los representantes cívicos de los nueve departamentos y a los partidos políticos. Vamos, entremos a conversar, dialogando no se pierde nada, ni estamos traicionando la patria", afirmó.