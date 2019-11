Presidenta de Senado llama a la paz y reitera intento de golpe de estado







09/11/2019 - 12:38:00

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, convocó el sábado a los políticos de oposición a pacificar a los grupos de choque que exigen la renuncia del presidente Evo Morales, en un intento de golpe de Estado, tras la victoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales del 20 de octubre.



"Llamamos a la pacificación, llamamos a la calma, el Ministerio de Gobierno está en este momento estableciendo mecanismos de diálogo en la Policía, hemos hecho un llamado para que la oposición convoque a sus fuerzas a la pacificación, a todos los sectores que son parte de la vida política los convocamos a la pacificación", dijo en una conferencia de prensa.



Recordó que desde la semana pasada, el Presidente y las autoridades nacionales llamaron a la pacificación del país, al igual que las organizaciones sociales y otros sectores.



"No convocamos al enfrentamiento, en ningún momento el Presidente ha llamado a confrontar a las fuerzas en eso tenemos que ser claros, el Presidente ha convocado a los sectores a la pacificación desde la anterior semana", sostuvo.



Aclaró que algunas organizaciones sociales se movilizan para pedir la pacificación del país, contrario a los grupos de choque que generan hechos de violencia y de discriminación.



"Cuando se busca el ejercicio de la violencia, cuando se recurre a discursos racistas y discriminatorios, cuando se violenta el ejercicio de los derechos, cuando se ejerce violencia contra mujeres campesinas, eso es distinto, eso no tiene un tono pacífico, sin embargo las movilizaciones desde los diferentes sectores no tiene por qué llegar al ejercicio de la violencia", complementó.