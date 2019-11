Mesa dice que el triunfo democrático es irreversible y llama a evitar la violencia







09/11/2019 - 12:35:14

Erbol.- Tras extenderse el motín policial a la ciudad de La Paz, el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, sostuvo este sábado que el “Gobierno se está condenando a sí mismo a una salida desastrosa”, pero aseguró que el “triunfo democrático es irreversible” y llamó a evitar la violencia.



Mesa señaló que Evo Morales se merece una salida desastrosa por no escuchar al pueblo, sin embargo, aclaró que el gran riesgo es que quiera arrastrar al país por ese camino.



Destacó el levantamiento de la Policía, de la cual dijo que se trata de una institución olvidada por Evo Morales. Hizo hincapié en que el movimiento policial no es un “golpe de Estado”, sino la expresión de los policías de sumarse al pueblo y la defensa del voto.



También se dirigió a las Fuerzas Armadas y le instó a no repetir la experiencia “traumática” de 2003. Señaló que las FFAA no son brazo armado de Morales, sino defienden la Constitución y la soberanía popular.



“Estoy seguro que no están dispuestos a salir a reprimir y matar”, dijo Mesa.



Expresó su reconocimiento el movimiento ciudadano y les dijo que son los grandes héroes de “la defensa del voto, la reivindicación democrática de lo que está ya como un triunfo democrático irreversible”,



“Estamos ganando democráticamente”, recalcó Mesa a tiempo de llamar a los ciudadanos a no responder a la provocación.



Mensaje al MAS



El candidato del CC alertó a los militantes del MAS que el Gobierno, en su desesperación, negación de la realidad y sin aceptar la derrota democrática, pretenderá convocar a enfrentamientos.



Les dijo que no se presten a la violencia, puesto que el único camino es el voto. Agregó que Morales no puede transferir su falta de capacidad a su gente y llevarla a un “delirio colectivo”.