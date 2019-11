Un gran abrazo entre oriente y occidente sella el fin del racismo y la discriminación







09/11/2019 - 11:49:41

La Paz.- Un hecho inédito e histórico se produjo este sábado en la ciudad de La Paz, donde el oriente y occidente de Bolivia sellaron con un gran abrazo el fin del racismo, la discriminación y el divisionismo.



Este histórico abrazo lo dieron Nelson Condori, máximo representante de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia y Luis Fernando Camacho, presidente del Comité pro Santa Cruz, con el que ambos dirigentes anunciaron el nacimiento de una nueva Bolivia.



En lo que se interpretó como un decálogo de comportamiento, los dos dirigentes de oriente y occidente rechazaron todas las acciones de racismo, discriminación y división que se creó alrededor de ambas partes del país.



Camacho y Condori declararon que no habrá más división y que juntos, oriente y occidente, lucharían por una nueva Bolivia "sin acordarnos del pasado. Una Bolivia de hermandad, sin ciudadanos de primera o de segunda y generando confianza de que todos podemos vivir en paz".



Camacho dijo que ahora estamos unidos en una sola causa hasta que se vaya el presidente Evo Morales porque así lo decidió un país que se sintió burlado.



"Yo pensaba que eras racista y divisionista, pero ahora que te conozco ya no te diré señor Camacho sino hermano para que la Patria, que necesita de todos nosotros, pueda vivir en paz", dijo Condori.



Añadió que se sabía que para entrar a Santa Cruz se iba a necesitar pasaporte "y eso se termina ahora", sostuvo el dirigente campesino.



Camacho dijo que se terminó la media luna y que ahora era luna llena. "Bolivia no se divide, ya no habrá más racismo en Bolivia. Todos somos hermanos", enfatizó.



El dirigente cívico invitó también a todo el pueblo aimara a ver que Santa Cruz recibe a todos los bolivianos con los brazos abiertos. "En el pueblo cruceño no existe racismo", enfatizó.



Condori hizo un llamado a la unidad y dijo que "esta patria necesita de todos nosotros. Camacho lo ha dejado claro y debemos demostrar con reciprocidad y empezar a querernos como bolivianos", puntualizó el dirigente campesino.



También le pidió a Camacho que no se olvide de la juventud "que es la que ha quedar para llegar a un nuevo horizonte para Bolivia".



Con ese abrazo simbólico, pero cargado de fe y esperanza, se logró lo que nunca se había pensado que sucediera y es que oriente y occidente se unan a través de sus diversas organizaciones sociales para crear una nueva Bolivia sin discrimonación ni racismo.