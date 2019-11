Dellien vuelve a ser eliminado por Seyboth







09/11/2019 - 10:26:11

Correo del Sur.- El tenista boliviano Hugo Dellien volvió a perder ayer, ante el brasileño Thiago Seyboth Wild por 2-0 con parciales de 6-2 y 6-4.



El “Tigre de Moxos” cayó por segunda vez en cuatro días ante el brasileño de 19 años. Anteriormente fue en el partido decisivo del Challenger de Guayaquil (Ecuador) por 6-4 y 6-0.



En esta oportunidad la “bestia negra” del boliviano lo despachó en los cuartos de final del Challenger de Montevideo.



Dellien no pudo con Seyboth Wild, que resolvió el primer set (6-2), en media hora de juego ante la raqueta número uno de Bolivia y 75 del ranking mundial. El beniano no tuvo la reacción suficiente para contrarrestar la potencia del brasileño (235 del mundo), que con este triunfo se metió a las semifinales del torneo.



En la segunda cancha, el tenista nacional jugó un mejor tenis, pero no le alcanzó para ganar el set que terminó perdiendo (6-4) en 31 minutos de juego. Con este último partido en la capital uruguaya cierra un exitoso 2019.



Dellien llegó a estas instancias luego de superar en octavos de final al portugués Joao Domínguez por 2-0, en el torneo que se desarrolla en el Carrasco Lawn Tennis Club.