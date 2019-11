Policías: Hasta cuando, señor presidente? Renuncie!







09/11/2019 - 09:44:19

Cochabamba.- Uniformados de diversas unidades policiales se pronunciaron este sábado y demandaron al presidente Evo Morales que renuncie.



Un policía, en entrevista con Unitel, preguntó: ¿Hasta cuándo, señor Presidente? Renuncie! Fue la expresión más clara de la policía respecto a la posición de los uniformados del verde olivo.



En La Paz, otro policía dijo que no era un golpe de estado, ¡Basta de manoseos, señor Presidente! la policía está con su pueblo, afirmó.



Más temprano, desde Sucre y otros departamentos, hacían declaraciones similares pidiendo al presidente que renuncie y que no pida que la policía tenga que enfrentarse con el pueblo. Evo Morales tiene que irse ahora!, dijeron.



Con La Paz, son 8 los departamentos en los que la policía se replegó a sus unidades y en la mayoría declararon motín. Solo Oruro, a pesar que el viernes se había anunciado motín, falta que se sume públicamente a la decisión tomada en la mayoría del país.



Las esposas de los policías también se concentraron en las guarniciones policiales apoyando a sus maridos y reclamando mejores condiciones para la institución policial.



La ciudadanía, también en todos los departamentos, dio su total respaldo y agradecimiento a la policía por haber decidido ponerse al lado del pueblo que reclama nuevas elecciones, con nuevo tribunal electoral y nuevo padrón.



La gente comenzaba a llegar desde la noche del viernes a las unidades policiales, con alimentos, agua embotellada y vituallas para los uniformados que decidieron replegarse.



En todos los departamentos, los policía dejaron en claro que no se trata de un golpe de estado, sino de un repliegue policial de las calles para no enfrentarse con el pueblo. El pedido de ¡Renuncie, Presidente! se escuchó en todo el país.