YPFB pide a cívicos vía libre para operar en oficinas y avenidas







09/11/2019 - 08:46:23

El Deber.- Hay incomodidad en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Desde la empresa estatal apuntan que para garantizar la provisión de combustible, garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural al sector empresarial y residencial es necesario que se levanten las vigilias de los manifestantes que acatan la posición de bloquear las operaciones de las entidades estatales.



“El sistema para dotar de combustible y gas a la población es complejo y si hay problemas en el abastecimiento es porque no podemos funcionar integralmente. Pedimos a los manifestantes y al Comité Pro Santa Cruz que se cumplan los instructivos para no desabastecer a la población”, manifestó Gonzalo Saavedra, vicepresidente nacional de YPFB.



Los trabajadores de las distribuidoras de gas indicaron que para poder hacer las entregas de garrafas deben pagar al Banco Unión y sellar un formulario en las oficinas de la firma YPFB. De esta manera acceden a la dotación de garrafas de gas en la refinería Guillermo Elder Bell (Palmasola), la cual se encuentra expedita.



Debido a las vigilias que se mantienen en las oficinas estatales, este trabajo se ve impedido. Hasta ahora, las distribuidoras no brindan un normal abastecimiento. En algunos casos solo venden de a dos garrafas por persona y hay zonas donde no pueden llegar. Las colas en las distribuidoras se mantienen.



En un recorrido por las calles cruceñas, se evidenció que las tiendas de barrio comercializan las garrafas a Bs 30 y Bs 40 por unidad. “Es por las dificultades que hay para transportar las garrafas y porque a veces hay que hacer colas para comprar”, reconocen los dueños de esos negocios.



Sin embargo, desde YPFB descartaron que este problema en la cadena de suministro modifique los precios de GLP o combustibles. La Agencia Nacional de Hidrocarburos es encargada de regular este tema y fija la tarifa de garrafa de gas en Bs 22,50.



Molestia de surtidores



Por otro lado, algunos representantes de surtidores cruceños que llegaron hasta la oficina comercial de YPFB señalaron que anteriormente en la empresa estatal se habían excusado de la venta por supuestas fallas en su sistema.



“Seguimos esperando para dotar de combustible a la población y exigimos a YPFB que no nos tenga a vueltas. Cargar combustible es un proceso largo y la gente que surte de alimentos necesita abastecerse de diésel y gasolina”, expresaron estos empresarios.