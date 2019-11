La ANH suspende en surtidores de Cochabamba la venta de gasolina a motocicletas







09/11/2019 - 08:42:59

Los Tiempos.- La Asociación Privada de Comercializadores de Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural Comprimido (Asespri) denunció que desde ayer en la tarde la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) determinó suspender, sólo en Cochabamba, la venta de gasolina a motocicletas.



La ANH ya había suspendido el miércoles la venta de combustible “en bolsita o en bidón”, debido a los enfrentamientos sucedidos ese día entre la Resistencia Juvenil Cochala (conocidos como “los motoqueros”) y personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).



La decisión de la ANH causó ayer molestia en los usuarios que comenzaron a agredir verbal y hasta físicamente a los operadores de los surtidores. Incluso se atentó contra la infraestructura de las estaciones de servicio con patadas en los tanques, informó el presidente de Asespri, Diego Ferrufino.



La ANH no emitió ningún comunicado oficial al respecto y, en la línea 800-10-6006, la operadora informaba que la determinación fue tomada por seguridad debido a los conflictos que ocurren en Cochabamba. Lo mismo se informó a Asespri.



La medida fue asumida ayer a las 16:00 después de que la ANH concluyó su horario de servicio. Cuando Asespri trató de contactarse para solicitar alguna información, no recibió ninguna respuesta. “Por estos conflictos, ellos trabajan en horario continuo, por lo que no tendremos respuesta hasta el lunes”, dijo.



Tras la determinación, una de las operadoras del surtidor Portales indicó que desde las 16:00 el sistema de Boliviana de Sistemas de Autoidentificación (B-SISA) dejó de registrar placas de moto para la venta de gasolina.



“La gente se molesta, pero al ingresar la placa se dan cuenta de que no lanza nada el sistema”, explicó.



Entre tanto, la Asespri envió ayer una nota a la ANH en la que solicita que emita un comunicado oficial y los motivos por los cuales se asumió esa decisión para evitar más agresiones e informar a la población.



Ferrufino informó que desde la suspensión del miércoles, la venta de combustible a las mecánicas, operadores de sierras, generadores de electricidad, pintores y otros rubros están perjudicados debido que no pueden comprar combustible para trabajar.



Desde que se iniciaron los bloqueos, los propietarios de vehículos también compraban combustible en bidón ante la imposibilidad de llegar a los surtidores con sus motorizados, debido a los bloqueos de calles.



Este medio trató de contactarse con el director de la ANH, Gary Medrano, pero no respondió a las llamadas ni a los mensajes.







“Registramos la placa de la moto, pero el sistema aparece en blanco, no podemos venderles gasolina”



SURTIDORES DEL CENTRO DE LA CIUDAD DISMINUYERON VENTA EN MÁS DEL 90%



Después de tres semanas de conflictos y bloqueos en el departamento y el país, los surtidores del centro de la ciudad han disminuido sus ventas en más del 90 por ciento y muchos se ven obligados a suspender servicio, por seguridad, cuando hay movilizaciones, informó ayer el presidente de la Asociación Privada de Comercializadores de Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural Comprimido (Asespri), Diego Ferrufino.



Los surtidores alejados del centro de la ciudad tienen más concurrencia de compradores, pero en general la venta de combustible en los surtidores ha disminuido en más del 40 por ciento, añadió.



Ferrufino explicó que esto representa pérdidas económicas para los dueños de los surtidores.



La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) advirtió, en un comunicado difundido el pasado 5 de septiembre, el desabastecimiento de combustibles por los conflictos sociales, pero esta versión fue descartada por Ferrufino.



El representante indicó que no hay desabastecimiento y todas las estaciones de servicio cuentan con los carburantes.



Aclaró que el único inconveniente es que el abastecimiento de combustible ahora les demora 24 horas, cuando antes se realizaba sólo en dos. “Los bloqueos demoran los trámites y desplazamiento de las cisternas”.