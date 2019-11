Los policías amotinados piden la independencia de la institución







Los Tiempos.- Eran las 17:42 cuando policías vestidos con el uniforme verde olivo decidieron iniciar el motín policial en Cochabamba. Dentro de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), un grupo de policías empezó a detonar petardos gritando “¡motín policial!”, y “¡fuera Grandy!”.



Poco a poco, las personas movilizadas, pertenecientes a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y las diferentes coordinadoras de la democracia, se apersonaron a la parte externa de esta unidad policial para brindar respaldo a la Policía.



Uniformados de diferentes unidades policiales fueron llegando a la UTOP para unirse al motín. Cada uno de los policías era recibido con abrazos y agradecimientos. “¡No los dejaremos solos!”, coreaban los civiles. A lo lejos se observaba a policías en la parte superior de la institución flameando la bandera tricolor, mientras que otros sostenían un cartel que decía: “No fraude. ¡Fuera Evo Morales!”.



En días pasados, policías de base, a través de un comunicado, advirtieron al entonces comandante departamental de la Policía, Raúl Grandy, con un motín policial si continuaba beneficiando a los sectores movilizados afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) en los enfrentamientos.



“Coronel Grandy, le damos 48 horas para que deponga su actitud, de lo contrario le prometemos que la Policía se va a levantar, podría darse un amotinamiento a nivel nacional”, versaba el comunicado.



“¡No están solos, no están solos!”, coreaba la gente de a pie que poco a poco se congregaba en este sector.



Minutos después de haberse iniciado el motín, con lágrimas de emoción y con la voz entrecortada al unísono comenzaron a entonar el himno nacional.



“Valió la pena. Tenemos que luchar hasta el final, sin retroceder”, comentaban integrantes de la RJC.



Tras conocer la destitución de Raúl Grandy, el rótulo de mesa que se encontraba en su escritorio fue quemado en señal de protesta a unos metros de la puerta de la UTOP.



Un memorando de designación fue remitido, poniendo como comandante departamental de Cochabamba a Jaime Edwin Zurita Trujillo, designación firmada por el comandante general, Vladimir Calderón.



El himno al Policía fue entonado por los amotinados: “Del derecho en la antorcha encendida te dio el Cielo su inmenso poder. Guardia fiel que te importa la vida, si alumbrando te mata el deber…”.

“Pedimos el respeto a la Constitución, la defensa y protección de la sociedad y la democracia. La destitución inmediata del Comandante General y de todo su estado mayor”, “el cambio del coronel Alexander Rojas (Sacaba) y Jhonny Corrales (Transito) por ser serviles al partido de gobierno mellaron la dignidad de la Policía”, daban lectura a su pliego petitorio cuando abrieron las puertas de la unidad policial para que ingrese la prensa.



Entre las demandas están la nivelación de sus salarios y jubilaciones al mismo rango de los efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y que se garantice su independencia política para no ser instrumento de ningún Gobierno.



“Hagan aprobar esa resolución aprobada en Santa Cruz, en su cabildo, donde nos otorgan la nivelación al cien por ciento del salario con relación a las FFAA, porque nosotros somos una institución que siempre ha estado al lado del pueblo”, dijo un uniformado encapuchado con un altavoz en mano, que leyó las determinaciones alcanzadas con sus camaradas.



La RJC armó dos anillos de seguridad para respaldar y cuidar a los policías. Señalaron que instalarán una vigilia que durará toda la noche con el fin estar alertas ante cualquier situación.



¡ESTAMOS CON EL PUEBLO!, DICEN POLICÍAS Y MILITARES



Anoche, tres unidades policiales y militares del servicio pasivo se pronunciaron luego del motín en Cochabamba, medida a la que se sumaron otros departamentos a nivel nacional, de 17 días de conflicto por el supuesto fraude y ante la presión social que censuró la actuación de la institución verde olivo en los disturbios poselectorales en el país.



El portavoz del grupo, el coronel de Ejército, Mario Alberto Almeida, dijo que éste es el momento justo de la libertad y la democracia. “Estamos junto al pueblo boliviano para defender su democracia plena”.



Pidió a los jefes de las Fuerzas Armadas sumarse. “Las FFAA hicieron un compromiso, al igual que la Policía, que es el de defender a cada uno de los ciudadanos, defender la Constitución y la ley. Éste es el momento”, manifestó.



Por su parte, uno de los representantes de la Policía dijo que los miembros de esa institución siempre están al lado del pueblo.



“Hoy estamos en representación de la institución del Comando de Cochabamba. La institución muchos años fue denigrada, se olvidaron que nosotros debajo del uniforme somos personas, por eso nosotros decimos en una sola voz que jamás se va a enfrentar más a su pueblo y así debemos seguir”, manifestó.



Reflejo en la prensa internacional



Tras el motín policial iniciado en Cochabamba, diferentes medios internacionales empezaron a poner su atención en el país y reflejar la situación.



Entre ellos estaban El Clarín, La Vanguardia, BBC Mundo, El Comercio e Infobae. La cadena televisiva CNN también hizo una transmisión especial de los hechos que susceden en Bolivia.



CERCA DE 200 COCALEROS HACEN VIGILIA EN SACABA



Tras los incidentes de ayer en Sacaba, donde se quemaron cinco motos supuestamente de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), este viernes los cocaleros del trópico realizan una vigilia y resguardan el mercado de coca en ese municipio.



Tras la supuesta denuncia de que la RJC llegó al lugar para agredir a las mujeres y quemar el mercado ayer, sólo hay hombres con palos y flechas cuidando el lugar.



En el lugar hay unas 200 personas, todos varones, algunos llevan palos, mientras otros llevan flechas.



Miran de forma minuciosa a toda motocicleta que se acerca al lugar y rechazan hablar con la prensa.



Pero además las calles aledañas al mercado de coca han sido cerradas por los mismos cocaleros para impedir el ingreso de vehículos y motocicletas.



En tanto, ayer, también las centrales regionales, sindicatos agrarios y otras organizaciones de Sacaba realizaron un cabildo en la zona de El Morro. Piden respeto al voto rural y respaldan al presidente Evo Morales.



Los sectores rechazan una segunda vuelta en las elecciones o nuevas elecciones. Anuncian desbloqueo pacífico para el lunes, informó el representante de la Central Regional Melga, Víctor Balderrama.



VECINOS DE VILLA PAGADOR SE ENFRENTAN CON MOTOQUEROS



Un duro enfrentamiento con petardos, bazucas artesanales, piedras, palos y escudos se produjo ayer en Cochabamba, por el sector de la terminal de buses, entre vecinos de Villa Pagador y un grupo de “motoqueros” de la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC).



Los vecinos de Villa Pagador, sobre todo jóvenes, salieron aproximadamente a las 9:00 armados con palos, piedras y escudos. Recorrieron varias vías de la zona sur hasta llegar a la plaza principal 14 de Septiembre, donde realizaron un breve mitin.



Este sector exige que se levanten los puntos de bloqueo. También denunciaron discriminación en su contra y reclamaron el derecho a trabajar.



“Tenemos todo el derecho a trabajar. Nuestras madres son de pollera y ése es nuestro orgullo. Esos de la zona norte se creen dueños de la ciudad. Nosotros les decimos que esto recién comienza. Ellos no son la ley y no representan a ningún sector”, expresó uno de los jóvenes.



Tras esa concentración en la plaza principal, continuaron su marcha por la avenida Ayacucho, rumbo a la 6 de Agosto; sin embargo, fueron interceptados cerca del mediodía por los “motoqueros”, que comenzaron a disparar proyectiles pirotécnicos a través de bazucas artesanales.