Romero convoca a la Policía a dialogar y dice querer entender que se trata de una manifestación institucional, no política





09/11/2019 - 08:05:16

El Deber.- Luego del amotinamiento de la Policía en varias regiones del país, entre ellas Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Beni y Chuquisaca, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, brindó una conferencia de prensa en la que convocó a la entidad verdeolivo a dialogar para “entender cuál es su malestar y sus peticiones”, añadiendo que quiere entender que se trata de un pedido institucional y no político.



Cerca de las 17:00 del viernes, estalló en Cochabamba un motín policial liderado por la UTOP a la que luego se plegaron policías de otras regiones, muchas de ellas, con aliento de una gran cantidad de ciudadanos. “Quiero decir al respecto que tenemos plena confianza en que vamos a poder superar esta situación en la Policía boliviana, como lo hicimos antes. Voy a conversar con la tropa y con los jefes”, sostuvo.



Luego del motín en el valle, los efectivos policiales expusieron una pancarta con la lectura ‘fraude’ en el que estaba reflejada el rostro del presidente Evo Morales. “La Policía tiene un mandato constitucional de resguardo del orden; no se puede contaminar lo institucional con el factor político”, sostuvo con voz firme. Uno de los reclamos es el trato diferenciado que tienen con los militares.



“Si lo contaminamos, obviamente que nuestra institución quedaría enormemente cuestionada ante la historia. En ese marco, de esa responsabilidad histórica, convoco a los integrantes de la familia policial puedan balancear estos elementos. Confío en que una institución fundamental del Estado estará a la altura de la historia para poder reencausar esta situación de malestar”.



El amotinamiento de la Policía se da en un momento tirante en el país cuando cívicos y partidos políticos piden nuevas elecciones acusando fraude en las elecciones del 20 de octubre y mientras personal de la OEA se encuentra haciendo una auditoría a esas actas en La Paz. Romero añadió que exhorta a la pacificación del país para no caer en la violencia, haciendo referencia a países como México y Colombia.



Pero además, descartó las versiones que circulan en las redes sociales respecto a que las FFAA estarían acuarteladas para una represión. “Aquí no habrá un febrero de 2003, el ministro de Gobierno se pondrá en la puerta de la unidad policial, ese extremo no va a suceder, eso no sería responsable. Quiero ratificar lo que antes ya dijo el ministro Javier Zavaltera (ministro de Defensa) a los medios de prensa”.



Por último se refirió a la denuncia que hizo el líder cívico Luis Fernando Camacho, de que había una orden de hacerlo desaparecer. “No señor, no hay ningún plan para eliminar la vida de nadie, nosotros proclamamos como fundamental derecho, la vida; nuestros principios éticos no son compatibles con la muerte; de tal manera seamos responsables, no exacerbemos los ánimos porque estamos en un momento de tensión colectiva”.