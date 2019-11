Motín policial se expande a 6 capitales y varias ciudades







08/11/2019 - 23:34:47

La Paz.- Solo tuvieron que pasar 5 horas desde el amotinamiento policial en Cochabamba, para que se expanda a otras 5 ciudades, comprometiendo esta decisión a ponerse al lado del pueblo-



A las 17:00 de este viernes, efectivos de la UTOP de Cochabamba con banderas en mano y entonando el himno nacional comenzaron el amotinamiento policial en el país.



Las protestas callejeras se trasladaron a las instituciones de Cochabamba, Sucre, Tarija, Santa Cruz, Oruro y Beni, donde los uniformados decidieron ponerse al lado del pueblo.



Todo comenzó en el patio de la UTOP ubicado en la avenida Heroínas de Cochabamba, a la cabeza de un grupo de policías que gritaron “motín policial, motín policial”, reportó el diario cochabambino Los Tiempos.



La gente comenzó a llegar hasta esas dependencias policiales, la que entre abrazos y lágrimas felicitaba a los uniformados, los que saludaban con banderas bolivianas el respaldo de la ciudadanía.



Chuquisaca ondeó banderas bolivianas a casi las 19:00 y una hora más tarde lo hacían los policías de Santa Cruz.



Para las 19:00, se confirmó también que los efectivos de Quillacollo, en Cochabamba, se sumaban al motín y los reportes continuaron en otros puntos del país. Yacuiba en Santa Cruz, Montero y otras unidades en poblaciones más pequeñas hiieron lo mismo.



A las 20:00 se confirmó el amotinamiento en Tarija que colgaron un cartel que afirmaba: “La Policía se suma a su pueblo por la democracia”.



Aproximadamente a las 21:40, en Oruro también se confirmó el motín. Un grupo de policías salió de la institución oficial gritando "mitín policial".



En La Paz, varias unidades policiales son el centro de concentración de la gente que pide que se sumen al motín, pero, hasta el cierre de esta nota no hubo una declaración de los policías.



El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, le pidió a los militares cumplir el compromiso con el pueblo boliviano. “¡Serán parte de la historia de su nación!”, escribió en su cuenta de twitter.



Waldo Albarracín, uno de los dirigentes del Conade, agradeció y felicitó a los policías que decidieron replegarse para no enfrentar al pueblo boliviano.



"Esta actitud es valorada por el pueblo y por tanto es tiempo de darles todo el respaldo moral ciudadano a nuestros compatriotas policías", dijo.



Pidió a las FFAA que tomen el mismo ejmplo de la policía.



El ministro de Defensa, javier Zavaleta, anunció que pese a este conficto las FFAA no saldrán a las calles por uan decisión expresa de los comandos estratégicos.



El Gobierno denunció hoy ante la comunidad internacional que el dirigente cívico Luis Fernando Camacho y el candidato de la alianza política Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, impulsan un plan de golpe de Estado en Bolivia con la toma de la Casa Grande del Pueblo, Documento, sin embargo, está fechado el jueves 7.