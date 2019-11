Ministro de Defensa descarta intervención de las Fuerzas Armadas







08/11/2019 - 21:19:36

La Paz.- El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, afirmó que está descartada la intervención de las Fuerzas Armadas ante los conflictos que se suscitan en el país y el motín declarado por la policía.



Zavaleta, dijo que los policías, que por alguna razón se han amotinado, "estamos seguros que cumplirán con su labor constitucional de dar seguridad a la ciudadanía".



Respecto a las Fuerzas Armadas, dijo "es una institución de seguridad que utiliza armas de fuego. Por lo tanto, una operacion en estos momentos es una operación para el uso de armas de y no hemos dado una orden para ello. Y, como dije, no se ha de hacer ninguna operación militar", enfatizó.



Pidió a la prensa que dejen en claro este mensaje a toda la población, "ya que en estos momentos una mala información puede generar un caos y eso es lo que deben evitar los medios y autoridades", dijo el ministro.



Dijo que la orden de no intervención se ha dado por conducto regular en coordinacion con todos los comandos estratégicos, por lo que no hay ninguna razón de que la población esté en ascuas, afirmó.