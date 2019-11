Ya son 5 departamentos: Santa Cruz declara motín en el comando departamental







08/11/2019 - 20:42:20

Santa Cruz.- Con un letrero que decía "motín policial" y la declaración de un uniformado en el Comando Departamental, la policía declaró motín, sumándose a Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y Tarija donde más temprano adoptaron la misma posición.



En Santa Cruz, un policía, megáfono en mano, salió y habló de las condiciones de trabajo, sus jubilaciones, nivelación salarial y otras demandas que generó la aprobación de la gente que se concentró frente al Comando.



Una multitud de personas comenzó a concentrarse en el comando de la policía departamental pidiendo que se imite el motín que se inició en Cochabamba.



Las redes sociales comenzaron a llamar a la gente a acudir al comando departamental para apoyarlos en su decisión de amotinarse y sumarse al pueblo en sus demandas.



La gente coreaba "motín policial" y desde el comando se veían luces de celulares moviendose como en un saludo de los uniformados. También se hizo flamerar una bandera.



Otras unidades policiales de Santa Cruz también fueron punto de concentración de los vecinos que pedían a las autoridades sumarse al motín, recibiendo como respuesta de los policías banderas flameando, acción que se constituyó en Cochabamba como signo de motín y pacificación.



En Sucre, los policías salieron al mástil de la plazuela Zudáñez para izar la bandera boliviana y entonar el himno nacional. “Nos estamos sumando a nuestros compañeros de Cochabamba. No queremos este narco gobierno. No queremos salir a reprimir a nuestros hijos”, fue el grito de algunos uniformados en la capital boliviana.



Una hora después del llamado realizado desde Cochabamba, los policías de Santa Cruz salieron a flamear banderas bolivianas en el frontis del Comando Departamental, en señal de respaldo al amotinamiento y en respuesta a los manifestantes que se habían congregado en los alrededores, pidiéndoles que asuman esta determinación.



El diario El País de Tarija pasadas las 19:30 confirmó que los efectivos de esta ciudad también se sumaban al motín. Según las imágenes difundidas por este medio, los policías salieron con banderas bolivianas al techo de su cuartel, ratificando la medida.



En Oruro se vivió un escenario similar.



En Potosí cientos de ciudadanos rodean los edificios de la institución verde olivo, demandando que los agentes se sumen al motín convocado desde Cochabamba.



En Beni y El Alto, se viven igualmente momentos de tensión, ya que cientos de personas se concentran en instalaciones policiales a la espera de que también declaren motín policial.



ACUARTELADOS



El Comando General de la Policía Boliviana aclaró el viernes que los efectivos del orden se encuentran acuartelados y no amotinados como refieren los medios de comunicación en distintas regiones.



"Se aclara a la sociedad civil que los efectivos policiales se encuentran acuartelados y no amotinados como señalan algunos medios de comunicación", indica un comunicado de la Policía.



Asimismo, refiere que la Policía Boliviana, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, hará cumplir su misión de mantener el orden y la paz social en todo el territorio nacional.