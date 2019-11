Lula en libertad luego de 580 días de prisión; pero no se anula la condena ni le devuelve sus derechos políticos





08/11/2019 - 17:12:22

El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, salió en libertad la tarde de este viernes, tras permanecer 580 días detenido en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde organizaciones sociales hicieron una vigilia en las cercanías para acompañarlo.



Un juez autorizó la liberación este viernes del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, luego que su defensa hiciera la solicitud ante la Justicia Federal de Curitiba, tras la anulación de prisión en segunda instancia dictada por el Supremo Tribunal Federal



El juez federal Danilo Pereira Junior fue quien determinó la liberación de Lula da Silva con base en la medida del máximo ente judicial del país suramericano.



Según indicaron las autoridades, esta liberación no anula la condena ni le devuelve sus derechos políticos, ya que el líder brasileño deberá continuar el proceso que lo involucra en libertad.



El líder del Partido de los Trabajadores (PT) ha recibido una condena de ocho años y 10 meses por su supuesta corrupción y lavado de dinero en la operación lava Jato. La defensa ha retirado que la detención del exmandatario es incompatible con la ley y con la Constitución de Brasil.



En el entorno del líder petista aseguran que su objetivo es obtener la anulación completa del caso, con el argumento de que el ex juez Sergio Moro, artífice del Lava Jato, no fue imparcial a la hora de juzgarlo. En efecto, el magistrado fue duramente cuestionado cuando aceptó el ofrecimiento del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que lo convirtió en ministro de Justicia de su Gobierno.



El viernes, Moro afirmó que la decisión de la suprema corte “debe ser respetada”, pero sostuvo que “continuará” defendiendo la prisión después de una condena en segunda instancia. “El Congreso puede, de todos modos, modificar la Constitución o la ley” para permitirlo de nuevo, agregó.