Canelas: Camacho pretende perpetrar un golpe de Estado con violencia y enfrentamientos de corte racista







08/11/2019 - 14:50:38

La Paz, (ABI).- El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, denunció el viernes que el dirigente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, usa como excusa la entrega de una carta al presidente Evo Morales, que en su contenido pide la renuncia a la administración del país, para la desestabilización violenta de la democracia del país.



"Está claro que el señor Camacho no apuesta por las salidas institucionales, él apuesta por salidas por fuera del orden constitucional, pide cosas que no respetan el orden constitucional y llevan a acciones violentas, las promueven, generan desestabilización y no genera una actitud responsable", dijo en una conferencia de prensa.



Además, Canelas afirmó que Camacho pretende perpetrar un golpe de Estado con violencia y enfrentamientos de corte racistas y discriminatorios.



"Queremos ser muy tajantes marcando esa diferencia entre la gente que apoya la democracia y la gente que busca un golpe de Estado como el señor Camacho", respaldó.



El miércoles por la noche, el dirigente cívico cruceño llegó a La Paz para entregar una carta en la que pide la renuncia del Jefe de Estado elegido constitucionalmente por el voto popular en 2014, la cual hasta el momento no fue entregada.



A juicio de Canelas la población se acostumbró a los cambios contantes de opinión de Camacho, primero sobre sus pedidos de segunda vuelta, luego de nuevas elecciones y por último la renuncia del presidente mediante la entrega de una carta.



"Ahora Camacho acaba de decir que, él va entregar (la carta) en dos modalidades, con mucha gente o solo. Lo primero que queremos señaló sobre este tema, es la tremenda irresponsabilidad del señor Camacho por la coyuntura en la que estamos; lo segundo es que está muy bien que quiera entregar las cartas que él vea oportunas a la autoridad que él quiera, pero esa carta no puede ir acompañada con la violencia", apuntó.



Afirmó que ese dirigente cívico solo busca protagonismo personal con esa carta, porque desde que llegó a La Paz se generaron varios hechos de violencia, a pesar que se le dio todas las garantías.



"Él ha dicho la última fase, la última cruzada es este día lunes, cuando salga el sol, esa terminología es propia de una persona que no busca el entendimiento, no hay una cruzada en la historia que no haya sido pacifica, él no tiene las condiciones para poner un ultimátum o decir cuando termina el mandato constitucional vigente del presidente Morales, vemos una actitud violenta peligrosa y que merece el rechazo de todos los actores políticos", subrayó.



Por su parte, Camacho, anunció que presentará la carta al presidente Evo Morales, el próximo lunes en Palacio Quemado.



"Nosotros hemos resuelto el día lunes hacer la entrega de la carta en unidad con todos los sectores cocaleros, mineros, federación de juntas vecinales", indicó en conferencia de prensa.



El cívico además recordó que no se moverá del Palacio Quemado hasta que el Presidente no le reciba la carta, porque dijo que no podía dejar la misiva en ventanilla única.