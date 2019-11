¿De qué se ríen?": Kanye West reafirma su intención de postularse a la Presidencia y los presentes estallan en risas







08/11/2019 - 14:20:54

RT.- El músico estadounidense Kanye West declaró este 7 de noviembre que está considerando cambiar legalmente su nombre y reafirmó su intención de participar en la carrera presidencial de su país en el 2024.



"Cuando la gente dice que es grosero llamarte a ti mismo multimillonario, digo que podría cambiar legalmente mi nombre a Christian Genius Billionaire Kanye West [Cristiano Genio Multimillonario Kanye West, en inglés] por un año hasta que todos entiendan exactamente lo que es", dijo el rapero, de 42 años, durante su intervención en el evento Innovation Festival, organizado por la revista Fast Company.



A continuación, el músico comentó que planeaba llegar a la Casa Blanca, pero fue interrumpido por las risas del público. "¿De qué se ríen?", les preguntó con gesto serio.



"Cuando me postule a la Presidencia en el 2024, crearemos tantos empleos que no voy a correr, voy a andar", afirmó, haciendo un juego de palabras.



"Mientras ustedes leen titulares como "Kanye está loco", uno de cada tres afroamericanos está en prisión, y todas las celebridades están en una cárcel también, porque no pueden decir nada, no tienen ninguna opinión, ¡tienen tanto miedo!", añadió.



Cabe destacar que esta no es la primera vez que West habla públicamente de su posible participación en la carrera presidencial. Su primer anuncio lo realizó en agosto de 2015, pero en aquel entonces dijo que planeaba participar en las elecciones que se celebran el año que viene "He decidido postularme a la Presidencia en el 2020", declaró mientras recogía un premio en la ceremonia de los MTV Video Music Awards.