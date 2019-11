Trump dice que EE.UU y China no acordaron eliminar los aranceles y Wall Street cae





08/11/2019 - 14:18:05

RT.- Este 8 de noviembre, los índices principales de Wall Street sufrieron caídas momentos después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, declarara que Washington y Pekín no han alcanzado un acuerdo para revertir mutuamente los aranceles impuestos durante su guerra comercial.



El Dow Jones sufrió una caída de 45 puntos (0,17 %) hasta situarse en los 27.629 puntos, mientras que el índice bursátil S&P 500 redujo su valor en 3,7 puntos (0,12 %), hasta los 3.081 puntos, y el Nasdaq cayó en 6,4 puntos (0,08%), situándose en 8.428 puntos.



Previamente, la Bolsa de Valores de Nueva York registró este jueves incrementos históricos como parte de un ascenso de varias semanas, ligado al progreso reportado en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China.



En los meses de noviembre y diciembre prácticamente nunca se ha observado una caída en los índices de Wall Street. El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró en un tuit que el mercado de valores "subió a lo grande" este jueves, e instó a sus electores a que "disfruten" el nuevo récord.



El anuncio de China



Este jueves el portavoz del Ministerio de Comercio chino anunció que como resultado de las negociaciones entre Pekín y EE.UU. "durante las últimas dos semanas" las partes "acordaron eliminar los aranceles adicionales en fases, a medida que se avanza en el acuerdo".



Posteriormente, uno de los principales asesores comerciales de la Casa Blanca y conocido crítico de China, Peter Navarro, declaró que aún no hay ningún acuerdo comercial. Además, el asesor de la Casa Blanca ha insistido en que la declaración del Ministerio de Comercio chino es una "propaganda" diseñada para "empujar" a Washington hacia un resultado favorable para Pekín.