Cuatro detenidos van a cautelar: Fiscalía tiene en reserva causa de muerte de Limbert







08/11/2019 - 13:04:34

Opinión.- La Fiscalía maneja con hermetismo las causas de la muerte de Limbert Guzmán hasta la audiencia de medidas cautelares de los presuntos responsables, fijada para hoy desde las 09:00. El abogado de la familia de la víctima, Libio Flores, informó que a él también le restringieron la información y que incluso no fue notificado sobre la fecha y hora de las audiencias.



El cuerpo de Guzmán fue velado ayer por su familia y grupos de ciudadanos instalaron tres velorios simbólicos en su honor. Su muerte es el resultado de los enfrentamientos ocurridos el miércoles, en el río Huayculi, entre quienes exigen la renuncia del presidente Evo Morales y defienden el voto con personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que buscaban desbloquear esa parte de la avenida Blanco Galindo.



“No podemos dar información, no queremos que se filtren (datos)”, dijo ayer el fiscal Coca. Señaló que el Ministerio Público ya presentó la imputación formal contra los detenidos, pero tampoco quiso informar cuáles son los delitos por los que se les acusa. Detalló que la audiencia de uno de ellos será en el hospital Viedma debido a que se encuentra “muy mal herido” y no está en condiciones de ser llevado al juzgado.



“Están guardando mucha reserva. Al parecer hay de por medio mucha manipulación, algo influyente”, comentó el abogado de la familia.



El reporte emitido ayer por la delegación departamental del Defensor del Pueblo señala como causa de la muerte “daño severo encéfalo craneano”. Añade que hay cuatro detenidos por el caso, tres varones y una mujer. Los primeros estaban heridos y fueron internados en el hospital Viedma, mientras que la mujer fue remitida a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Quillacollo, que está a cargo de la investigación.



Según el reporte, Guzmán fue llevado primero al hospital Cuschieri de Colcapirhua, después a la clínica Copacabana y, finalmente, fue derivado al hospital Viedma.



HERIDOS



En el mismo reporte, la Defensoría registra que desde que comenzaron los conflictos suman 116 heridos, dos por arma de fuego. El primero fue internado en la clínica Bustamante con herida en el abdomen y pidió alta médica; el segundo es un joven de 19 años, inicialmente internado en el hospital Seton. Fue intervenido para extraerle un proyectil “aparentemente calibre 22”.



La red UNO reportó anoche que tiene un proyectil alojado en el hígado, su madre dijo que él no participó en los enfrentamientos del miércoles y fue herido cuando ambos transitaban en motocicleta por la avenida Blanco Galindo.



El Defensor del Pueblo reporta que los disturbios por las denuncias de fraude electoral dejaron tres muertos, 346 heridos y 220 detenidos en el país, en 17 días de protestas, según EFE. Se suman ocho heridos por el enfrentamiento de anoche en La Paz.



OTRA AGRESIÓN



En rueda de prensa, el delegado defensorial Nelson Cox informó ayer que el miércoles se presentó un nuevo caso de agresión contra ocho jóvenes, en Cristal Mayu.



Contó que iban en un camión y, al ser identificados como cruceños, fueron golpeados, acusados de ser miembros de Resistencia Juvenil Cochala, grupo al que los lugareños responsabilizan por la agresión a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, ocurrida en el enfrentamiento en Huayculi. Los jóvenes fueron rescatados ayer por la tarde y enviados al hospital.



VELORIOS



La familia Guzmán organizó ayer un velatorio con familiares y amigos, pero hubo otros tres instalados en honor de Limbert. Uno en Huayculi, donde se puso un ataúd cubierto con la tricolor sobre los escombros del bloqueo; otro similar en la plaza 14 de Septiembre y uno más en la plaza de las Banderas, donde un grupo de mujeres llegó con banderas blancas y encendió velas en su honor, nombrando al fallecido como “héroe de la democracia”.



La muerte despertó la solidaridad de la gente. Rodrigo Claros y Claudio Muñoz, vecinos del hospital Viedma, recolectaron 23.000 bolivianos, que ayer fueron entregados a la familia para cubrir gastos.



Una funeraria ofreció cubrir los gastos del sepelio y la Alcaldía de Cochabamba donó un nicho en el Cementerio General.