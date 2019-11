Evo se atrinchera: No voy a renunciar, convoco a defender nuestro proceso





08/11/2019 - 12:55:44

Página Siete.- En otra escalada, El presidente Evo Morales afirmó hace instantes en Desaguadero (La Paz) que no renunciará y llamó a los "patriotas" a defender el llamado "proceso de cambio".



"Están pidiendo mi renuncia, yo digo no voy a renunciar, vamos a defender nuestro proceso de cambio" dijo Morales. "Convoco a todos los sectores que están con la patria, con la paz, con la justicia social (...) a defender el proceso de cambio", exhortó.



Erbol.- “La derecha qué dice, y quiero sepan ustedes presentes y oyentes, Evo tiene que renunciar. Quiero decirles hermanas y hermanos, a ustedes, a toda Bolivia, el mundo: no voy a renunciar, somos electos con el pueblo, respetamos la Constitución, vamos a defender nuestro proceso”, dijo en un acto realizado en Desaguadero.



Los cívicos exigen la renuncia de Evo Morales después de la muerte de dos personas en enfrentamientos en Montero. Las protestas surgieron contra el proceso electoral, puesto que los opositores consideran que hubo un fraude para favorecer al MAS.



Morales llamó a los movimientos sociales y “sectores profesionales que están con la patria” a defender el proceso de cambio y la revolución democrática y cultural.



Dijo que el proceso de cambio es el programa político de liberación del pueblo, “para que nunca más vuelvan los privatizadores”.