Cabildo de San Julián anuncia toma de empresas agrícolas si continúa el paro







08/11/2019 - 12:49:56

Los Tiempos.- Anoche los comunarios de San Julián, Santa Cruz, en un cabildo, determinaron la toma de empresas agrícolas si es que el Comité Pro Santa Cruz no levanta el paro cívico indefinido, que suma su tercera semana en el país con el pedido de nuevas elecciones.



El dirigente de las organizaciones sociales de este municipo, Isidro Patzi, aseguró que ayer se concentraron cerca de 2000 personas que desde hoy saldrán en protesta por el perjuicio que generan los paros a los trabajadores.



“Este supuesto Comité Cívico no nos representa, está haciendo tanto daño al país. San Julián se ha puesto de pie, desde hoy día nos vamos a levantar y no vamos a permitir que se haga daño a la gente trabajadora. Estamos en estado de emergencia y nosotros vamos a tomar las empresas de las grandes logias, Rico, Fino, todo eso vamos a tomar”, dijo Patzi en entrevista con la red Unitel.



Los movilizados piden que se respete los resultados de las elecciones generales que le dieron la victoria al presidente Evo Morales.



La intervención a las empresas también se realizará en el municipio de Cuatro Cañadas, adelantó.



Por su parte la Cámara Agropecuaria del Oriente informó que continúa el apoyo al paro por las denuncias de fraude en los comicios electorales.



"Los productores vamos a defender la democracia hasta las últimas consecuencias. Eso (amenazas de San Julián) es una actitud reprochable, tenemos que mantener nuestras ideas de forma pacífica", dijo el representante Reynaldo Díaz.



DETERMINACIONES DEL CABILDO



Se procederá a la instalación de puntos de control en la carretera Santa Cruz – Trinidad a la altura de la Brecha Casarabe y Los Troncos y exhortar a las comunidades estén alertas ante cualquier movimiento extraño que circule en los caminos vecinales.



2.- Ante la toma violenta que están sufriendo las instituciones públicas en la capital cruceña, solicitamos la desconcentración y traslado de todas las instituciones públicas al municipio de San Julián, así como el INRA, ABT, Entel, Impuestos Internos, etc, para que puedan cumplir sus funciones normales al servicio del pueblo boliviano.



3.- Declaramos la toma pacífica de todas las empresas privadas agrícolas, ganaderas y comerciales que se encuentran en el área rural que son serviles al Comité pro Santa Cruz, grupos de poder y logias.



4.- En caso de no levantar el paro cívico hasta el día de la entrega del informe de la auditoría de la OEA, declaramos la toma y posesión de todas las propiedades agrícolas y ganaderas del área rural para distribuir a nuestros hermanos y hermanas que no tienen tierra.



5.- No vamos a permitir que nuestros hijos sean obligados, utilizados, revelándose en contra de nuestra clase humilde, por lo tanto, exigimos a las autoridades correspondientes el traslado integro de UGRM hacia municipio de San Julián para que nuestros hijos sigan con la formación íntegra de alto nivel académico, así como hombres y mujeres con vocación productiva comunitaria descolonizadora e intercultural que integre la generación de saberes



6.- Exigen al Ministerio Público inmediatamente iniciar los procesos penales por sedición al señor Carlos Mesa y al Señor Fernando Camacho y a sus plataformas por actos de discriminación, violencia y tomas de instituciones públicas.