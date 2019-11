Nación Qhara Qhara a Evo: Deja de enviar indígenas como carne de cañón para tus intereses







08/11/2019 - 12:38:53

El Día.- A raíz de los conflictos que existen en Bolivia desde el día siguiente de las elecciones nacionales, la Nación Indígena Qhara Qhara emitió un manifiesto en la que se dirige al presidente Evo Morales. En esta le exige que llamen a nuevas elecciones nacionales, pero además le dice que deje de enviar indígenas como carne de cañón para respaldar sus intereses y que deje de sembrar odio entre el campo y la ciudad, durante las manifestaciones.



“Respeta nuestras culturas, ya no siembres más odio entre los hermanos del campo y de la ciudad, deja de dividir a los pueblos, ya vulneraste su libre determinación, deja de enviar indígenas como carne de cañón para el respaldo de tus intereses y de los que te rodean, que ya no son los nuestros; deja de enviar matones a maltratar a nuestra gente; deja que vivamos en nuestra ley; deja de hablar en nombre de los indígenas, que ya perdiste tu identidad”, reza una parte de la resolución del manifiesto de la Nación Qhara Qhara, de la parcialidad Aransaya y Urinsaya.



Asimismo, los indígenas de la Nación Qhara Qhara le piden a Morales respeto a las culturas, a la Pachamama, a Dios y la Constitución Política del Estado, que establece que un mandatario solo se puede reelegido una vez de forma consecutiva. “Respeta a dios, la vida, la Pachamama, la vida, la Constitución Política del Estado y la democracia, y si quieres volver al seno de tu pueblo renuncia y somete a la jurisdicción”, resuelve el manifiesto.



Resaltaron que las elecciones nacionales no gozan de legitimidad y que por ello la convocatoria a las nuevas elecciones es la única solución para acabar con los conflictos en todo el país que va en su tercera semana. Aseguraron que el Gobierno está haciendo que se peleen entre hermanos bolivianos. El mismo manifiesto fue leído, ante los medios locales, la mañana de este jueves por autoridades de la Nación Qhara Qhara, quienes llegaron a la plaza principal de la ciudad de Potosí.



En la primera parte del manifiesto se dirigen a Morales de forma directa y franca. Le dicen que en él veían una esperanza y que por eso en un principio lo apoyaron, pero con varias de sus acciones los han defraudado. Le cuestionaron que no les haya dejado entrar a la plaza Murillo en marzo de este año, después de marchar 41 días de Potosí a La Paz, exigiendo la restitución y respeto a sus territorios ancestrales.



“Señor Presidente: desde el fondo de nuestro corazón y con gran pesar te decimos dónde te perdiste porque no vives dentro de los preceptos ancestrales que dice que debemos respetar el muyu: solo una vez debemos gobernar. Por qué has prostituido a nuestra Pacahamama, por qué mandatos e a quemar la Chiquitanía, por qué maltrataste a nuestros hermanos indígenas en Chaparina y en Tarquía”, dice parte del manifiesto. A partir de este manifiesto, los indígenas de la Nación Qhara Qhara decidieron sumarse a las movilizaciones que demandan nuevas elecciones nacionales.