Chapetón rompe en llanto y repliega a los funcionarios de la Alcaldía de El Alto







08/11/2019 - 12:35:44

El Deber.- Soledad Chapetón, alcaldesa de la ciudad de El Alto, rompió en llanto en medio de un pronunciamiento ante los hechos de violencia que se registran en esa urbe y aseguró que no los provocarán, a tiempo de pedir a sus funcionarios que resguarden su integridad.



“Las hordas del odio y del rechazo de que una mujer esté al frente de esta institución han generado y han cobrado (llanto) la vida de seis compañeros nuestros en febrero de 2016”, manifestó la autoridad local, visiblemente emocionada.



La integrante de Unidad Nacional (UN), que en su momento responsabilizó al MAS por lo que le pudiera pasar a su familia y a ella, lamentó los destrozos que grupos que respaldan a Evo Morales ocasionaron a predios de la comuna.



“Hemos pedido a nuestro personal que se repliegue a sus hogares para que podamos no generar esta provocación en mérito al respeto de la vida”, manifestó, explicando que una persona ya fue aprehendida por la violencia registrada el miércoles en cercanías al aeropuerto internacional de El Alto.



Chapetón agregó: “No nos van a provocar, estamos firmes, estamos con la verdad de nuestro lado y sabemos que el pueblo alteño está a favor de la libertad de expresión y la democracia, no solo para Bolivia sino también para los alteños”.